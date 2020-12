Coronavirus.- México suma 11.200 nuevos casos de coronavirus y otras 800 muertes

16/12/2020 El director general de Epidemiología del Ministerio de Salud, José Luis Alomía.. El Ministerio de Salud de México ha informado este martes de 11.228 nuevos casos de coronavirus, así como otros 801 fallecimientos. POLITICA CENTROAMÉRICA LATINOAMÉRICA MÉXICO INTERNACIONAL VALENTE ROSAS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de México ha informado este martes de 11.228 nuevos casos de coronavirus, así como otros 801 fallecimientos.



Las autoridades sanitarias han confirmado que son ya 115.099 las muertes por coronavirus en el país desde el inicio de pandemia en marzo y 1.267.202 los casos acumulados, de los cuales 938.089 son ahora altas hospitalarias.



El director general de Epidemiología de la cartera de Salud, José Luis Alomía, ha añadido que todavía hay estimados 80.182 casos activos, así como 389.966 considerados sospechosos. Hasta la fecha, más de un 1,57 millones de personas han dado negativo en las pruebas de coronavirus.



Por otro lado, durante la conferencia de este martes, el director general del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Juan Rivera, ha mostrado un informe preliminar en el que se señala que el 75 por ciento de los mexicanos no ha adquirido inmunidad frente al virus, lo que significa casi 100 millones de personas.



"No debemos bajar la guardia, no porque ya venga la vacuna ya se puede salir y dejar de seguir toda las medidas", ha aclarado Rivera, quien también ha expuesto que hay un 25 por ciento de aquellas personas que contrajeron la enfermedad que son propensas a volver a contagiarse.



En cuanto a la ocupación hospitalaria, Alomía ha precisado que la disponibilidad en unidades de cuidados generales es del 54 por ciento, lo que significa un total de 16.477 camas libres.



Sin embargo, hay entidades federativas como Ciudad de México o el estado de Guanajuato con altos índices de ocupación, el 82 y el 73 por ciento, respectivamente.



Por otro lado, las unidades de cuidados intensivos están disponibles a nivel nacional en torno al 60 por ciento, aunque una vez más Ciudad de México dispone de los peores índices, con el 71 por ciento de sus camas con respiradores ocupadas.