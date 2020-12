Coronavirus.- Johnson mantiene el relajamiento de las restricciones de Reino Unido en Navidad pero endurece su discurso

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El primer ministro británico, Boris Johnson, y los cuatro territorios que componen Reino Unido han acordado mantener el relajamiento de las restricciones adoptadas por la pandemia durante la Navidad, pero el 'premier', Escocia y Gales han endurecido las orientaciones emitidas para este período.



El Gobierno británico permitirá que los ciudadanos puedan moverse por todo el país sin restricciones, independientemente de la situación epidemiológica de las zonas, desde el día 23 de diciembre hasta el 27 y podrán reunirse personas de hasta tres núcleos familiares distintos.



No obstante, este miércoles, el Gobierno de Gales ha pedido a la ciudadanía que limite el número de núcleos familiares que pueden reunirse de dos a tres, mientras que las autoridades de Escocia han pedido a las personas que se reúnan sólo uno de los cinco días posibles.



Por su parte, Johnson ha señalado en rueda de prensa que "una Navidad más pequeña será una Navidad más segura" y ha recalcado que el relajamiento de las limitaciones vigentes por la pandemia de COVID-19 se trata de "máximos", no "objetivos".



"Cuando decimos que tres núcleos familiares pueden reunirse cinco días, quiero subrayar, que son máximos, no objetivos que cumplir, y siempre será más seguro minimizar la cantidad de personas con las que nos encontramos", ha dicho, reiterando la petición de las autoridades de "reducir" el número de personas con las que tener contacto "al mínimo posible".



De forma paralela, según ha informado la BBC, el primer ministro británico ha advertido a la ciudadanía que evite viajar a las áreas en las que la COVID-19 tiene una "gran prevalencia", que permanezcan en sus hogares si es posible y ha pedido tener cuidado al visitar a las personas mayores o vulnerables.



CASI 140.000 VACUNADOS



Por otra parte, el Gobierno británico ha informado este miércoles de que casi 140.000 personas ya han recibido la vacuna contra la COVID-19, cuando se cumple una semana del comienzo del plan de inmunización en el país europeo.



El secretario de Estado de Vacunación, Nadhim Zahawi, ha detallado que se ha vacunado a 108.000 personas en Inglaterra, 18.000 en Escocia, 7.897 en Gales y 4.000 en Irlanda del Norte, lo que hace un total de 137.897 personas en siete días.



Mediante su cuenta de Twitter, Zahawi ha señalado que "se trata de un buen comienzo" y ha matizado que la cifra se incrementará a medida que los médicos de familia comunitarios reciban el fármaco.



Reino Unido se convirtió la semana pasada en el primer país occidental en comenzar a administrar vacunas contra la COVID-19, concretamente la desarrollada por Pfizer y BioNTech.