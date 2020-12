Coronavirus.- Colombia prohíbe la venta de alcohol en las regiones con mayor ocupación en UCI

27/08/2020 Colombia.- La tasa de paro en Colombia escaló al 15,8% en septiembre. El Ministerio de Transporte de Colombia ha anunciado que se incrementará la ocupación del transporte público un 70 por ciento, mientras que el Gobierno ha restringido la venta y consumo de alcohol en las zonas del país con alta ocupación de unidades de cuidados intensivos y Bogotá ha anunciado nuevas medidas con el objetivo de frenar el ritmo de contagios antes de la Navidad. POLITICA SUDAMÉRICA ARGENTINA INTERNACIONAL ROBERTO ALMEIDA AVELEDO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHO



El Ministerio de Transporte de Colombia ha anunciado que se incrementará la ocupación del transporte público un 70 por ciento, mientras que el Gobierno ha restringido la venta y consumo de alcohol en las zonas del país con alta ocupación de unidades de cuidados intensivos y Bogotá ha anunciado nuevas medidas con el objetivo de frenar el ritmo de contagios antes de la Navidad.



Ante el aumento de casos de coronavirus en el país y la saturación de las unidades de cuidados intensivos en algunos territorios del país, la Administración ha ordenado suspender la venta y consumo de alcohol en bares y restaurantes.



En concreto, son 13 zonas de Colombia, las que tienen más de un 70 por ciento de las camas de unidades de cuidados intensivos ocupadas, las que se someterán a esta restricción que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas después de las 22 horas.



De momento, esta medida estará vigente hasta el 21 de diciembre, aunque si no disminuye la ocupación, de prolongará, tal y como recoge Caracol Radio.



El ministro de Salud, Fernando Ruiz, también ha explicado durante la conferencia diaria en la que se actualiza la situación epidemiológica del país que se limitará la hora de cierre de bares en territorios en donde se registre una disponibilidad de unidades de cuidados intensivos del 30 por ciento, para reducir la posibilidad de contagio.



Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también ha anunciado una serie de medidas frente a la proximidad de la Navidad, entre las que se encuentran una cuarentena preventiva voluntaria, a partir del 16 de diciembre --es decir, ocho días--, para evitar contagios masivos.



Asimismo, ha informado de que las reuniones no podrán ser de más de 10 personas y ha pedido que las novenas se lleven a cabo de manera virtual.



También este martes, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, ha comunicado que se aumentará un 70 por ciento la capacidad de ocupación en los sistemas de transporte público.



Orozco ha asegurado que la decisión la ha tomado un panel de expertos basándose en "la evidencia internacional", que demuestra que "el sistema de transporte público masivo no son grandes focos de contagios de COVID-19".



MÁS DE 10.000 NUEVOS POSITIVOS



En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias han registrado 10.130 nuevos casos, con los que Colombia alcanza 1.444.646 personas contagiadas por coronavirus desde el inicio de la pandemia.



Asimismo, el balance del Ministerio de Salud colombiano refleja la muerte de 161 pacientes este martes, así como 6.961 altas hospitalarias, lo que significa que, hasta el momento, 39.356 personas han perdido la vida a causa del virus mientras que 1.328.430 han logrado superarlo.



Por último, el informe apunta que 72.834 casos siguen activos.