Congreso chileno aprueba 17 escaños indígenas para redactar nueva Constitución

El Congreso chileno despachó este martes una ley que asegura 17 escaños reservados para representantes de los pueblos originarios en la Convención Constitucional que redactará la nueva Constitución, pero rechazó la inclusión de una curul afrodescendiente.

Tras ser aprobada en la Cámara de Diputados y rechazada luego en el Senado por falta de quorum, fue necesaria la instauración de una Comisión Mixta integrada por representantes de ambas cámaras para alcanzar un acuerdo, que fue ratificado este martes tanto en la sala de la Cámara de Diputados como en la del Senado, donde se aprobó por la unanimidad de 41 votos.

"No obtuvimos el óptimo, pero tenemos un paso fundamental que va a ser recordado en la historia de nuestro país", aseguró tras la votación el senador del opositor Partido Socialista Alfonso De Urresti.

Mientras que para el oficialista Rodrigo Galilea, con esta ley la representación indígena "quedó establecida de una manera sensata".

La normativa reserva 17 escaños a los pueblos originarios en la Convención que redactará la nueva Constitución de Chile, que reemplazará la que se mantiene vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El cambio fue decidido por una amplía mayoría del 79% en el plebiscito que tuvo lugar el pasado 25 de octubre.

Los 17 cupos serán determinados por el Servicio Electoral (Servel) dentro de los 155 escaños a elegir en los distritos electorales ya establecidos, los mismos en los que se eligen actualmente los miembros de la Cámara de Diputados.

El Servel descontará los escaños de los distritos con mayor proporción de población indígena.

Los mapuches, la mayor etnia chilena, tendrán siete escaños; dos serán para el pueblo Aymara, mientras que los pueblos Atacameños, Colla, Rapa Nui, Yámana, Kawashkar, Diaguita, Quechua y Chango tendrán un representante.

Los electores podrán votar por un solo candidato del pueblo al que pertenecen y existirá una papeleta especial por cada uno de ellos el día de la votación, programada para el próximo 11 de abril.

La convención también será paritaria en cuanto a género, y contará con igual cantidad de hombres y de mujeres, según se acordó previamente.

- Discapacitados, afrodescendientes –

La legislación fue aprobada en medio del conflicto por la restitución de tierras que los mapuches consideran suyas por derechos ancestrales, hoy en manos en su mayoría de empresas forestales, y que mantiene un foco de tensión constante en la región de La Araucanía, a unos 800 km al sur de Santiago.

Incendios, emboscadas y ataques a maquinaria forestal se han vuelto frecuentes en esta región, donde grupos radicales mapuches han reivindicado algunos atentados aunque también la justicia investiga montajes y operaciones de encubrimiento por parte de la policía.

Para la convención podrán ser candidatos aquellos que acrediten su condición de perteneciente a algún pueblo originario mediante un certificado emitido por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), mientras que podrán votar por los convencionales reservados electores indígenas identificados por el Servel. Quienes no aparecen en el registro, pueden solicitar hasta el día previo a la elección y mediante una declaración jurada una autorización para hacerlo.

"El proyecto no salió como querían los pueblos y es en particular limitativo de la participación que la autoidentificacion no sea ante la urna sino en un padrón especial (…) Pero 17 es un número significativo y permite que todos los pueblos estén representados, permitiendo que la plurinacionalidad tenga una chance", explicó a la AFP el abogado mapuche Salvador Millaleo.

La propuesta aprobada este martes definió también la inclusión de un 5% de personas con discapacidad en las listas para la elección de convencionales, pero rechazó un escaño para un representante del pueblo tribal afrodescendiente chileno, presente desde hace varios siglos en las regiones del extremo norte del país.

La oposición de izquierda buscaba inicialmente asegurar 24 escaños para los pueblos indígenas y uno para la población afrodescendiente, adicionales a los 155 miembros que contempla la Convención.

La coalición de gobierno del presidente Sebastián Piñera proponía, por su parte, 15 escaños dentro de los 155 participantes.

Los pueblos originarios representan a cerca del 12% de la población total de Chile, de casi 18 millones de habitantes.

pa/lda