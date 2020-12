Colombia mira la Navidad con preocupación por recrudecimiento de la pandemia

Ciudadanos hacen compras navideñas en el popular sector comercial de San Victorino el 15 de diciembre de 2020, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Bogotá, 16 dic (EFE).- Colombia inicia la temporada navideña en alerta sanitaria por el aumento de las hospitalizaciones por covid-19 ante lo cual las autoridades empiezan a tomar medidas para evitar las aglomeraciones en el comercio y en las fiestas familiares.

Este miércoles los colombianos comienzan las tradicionales novenas de aguinaldo en las que cada año familiares y amigos se reúnen todas las noches, hasta la Nochebuena, en una celebración religiosa que suele terminar en veladas con comida, licor e incluso bailes.

Mientras buena parte del país piensa en festejos, el Ministerio de Salud de Colombia informaba el martes de 10.130 nuevos contagios por covid-19, una cifra alarmante en estas fechas pues no registraba más de 10.000 infecciones diarias desde el pasado 27 de noviembre, cuando fueron 10.023.

Aunque el presidente colombiano, Iván Duque, descartó este miércoles una nueva cuarentena general obligatoria, las asociaciones médicas advierten de que no siempre se puede apelar al cuidado individual de los ciudadanos como lo han recomendado recientemente alcaldes de ciudades con altas cifras de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

"No se le puede entregar toda la responsabilidad a la gente, es fundamental que exista control por parte de las autoridades sanitarias y gubernamentales porque las medidas de salud pública son responsabilidad del Estado", dijo el presidente del Colegio Médico de Bogotá, Herman Bayona.

HOSPITALIZACIONES CRECIENTES

Colombia, que acumula 1.444.646 contagios y 39.356 muertos, superó el primer gran pico de contagios a finales de agosto, el mes en el que hubo más casos y defunciones.

Hace unos meses las autoridades pusieron en marcha un plan de reactivación económica que incluyó la reapertura gradual de aeropuertos y de casi todos los sectores industriales y comerciales y aunque en ese momento no se descartó un nuevo aumento de positivos, varias regiones del país están hoy alarmadas por la creciente ocupación de las UCI.

A diferencia de países europeos que después de la primera ola de la pandemia llegaron a tener cifras muy bajas, en Colombia los registros se mantienen desde septiembre en una meseta por encima de los 5.000 casos y una media de 150 fallecidos diarios, cifras que podrían elevarse ante las aglomeraciones y las reuniones previstas para las celebraciones que se avecinan.

BOGOTÁ: ALERTA PERO SIN RIESGO INMINENTE

En Bogotá, que con 411.689 contagios es la región más afectada por la pandemia en Colombia, la Alcaldía ordenó el martes la suspensión hasta el 15 de enero de 2021 de los procedimientos quirúrgicos de mediana o alta complejidad que no sean urgentes, así como los de complejidad intermedia que requieran hospitalización.

Si bien las autoridades locales no prevén un riesgo inminente de colapso de la red hospitalaria, fue necesario que vía decreto se recomendara un distanciamiento voluntario durante ocho días para quienes planean celebrar estas fechas en familia, así como limitar esas reuniones a máximo 10 personas.

Las precauciones en la capital colombiana, en la que viven alrededor de ocho millones de personas, obedecen además a las aglomeraciones vistas en los últimos días en sectores de comercio mayorista como el céntrico San Victorino y centros comerciales.

El gentío en esos lugares, donde los ciudadanos hacen compras para sus negocios y aprovechan los descuentos de fin de año, puede ser un foco de contagio que congestione aún más la red hospitalaria de la capital.

En Bogotá, donde han fallecido casi 9.000 personas por la covid-19, el 73,4 % de sus camas UCI están ocupadas y de ellas el 58,4 % corresponde a pacientes contagiados.

MEDELLÍN NO DESCARTA MEDIDAS

En Medellín, capital de Antioquia y segunda ciudad de Colombia, las autoridades no descartan decretar nuevas medidas preventivas para el fin de año debido a que el porcentaje de seroprevalencia de la ciudad es del 27 %, mientras que la ocupación de las UCI es del 83 %.

"Lo más probable es que el próximo lunes se inicie una serie de medidas restrictivas que abarcarían el 24 y el 31 de diciembre. No serían cuarentenas completas, estamos hablando de cierres nocturnos. Seguramente habrá toques de queda nocturnos y estamos evaluando si lo mismo va a ocurrir los días previos y posteriores a estas dos fechas", dijo este miércoles el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Según Quintero, lo mejor para estas fechas sería declarar la alerta roja hospitalaria preventiva para que en Navidad y el fin de año las instituciones de salud estén preparadas, teniendo en cuenta que para esas fechas además aumentan los accidentes de tráfico.

Antioquia es, después de Bogotá, la región del país que más contagios por coronavirus acumula, con 223.104, y allí han fallecido víctima de la pandemia unas 4.300 personas.

Una de esas víctimas mortales es el alcalde de Urrao, John Jairo Higuita, quien falleció este miércoles tras permanecer en una UCI desde finales de noviembre cuando su salud se complicó como consecuencia de la covid-19.

OTRAS REGIONES EN ALERTA

Por la indisciplina de los ciudadanos y la congestión de las UCI, los médicos del departamento de Norte de Santander volvieron a pedir a las autoridades que decreten una cuarentena total para poder controlar la velocidad de la propagación del virus que deja en esa región, fronteriza con Venezuela, 33.706 contagiados.

En el Valle del Cauca (suroeste), la gobernadora del departamento, Clara Luz Roldán, ordenó que a partir del 17 y hasta el 27 de diciembre, 40 de los 42 municipios estarán bajo toque de queda desde las 11 de la noche hasta las cinco de la mañana debido a que "la ocupación de UCI y servicios vitales sigue al límite".

Otra señal de alerta la dieron la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación y la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, las cuales advirtieron que "se ha presentado un desabastecimiento acelerado, más allá de lo previsto, de varias alternativas a medicamentos sedantes, analgésicos y relajantes neuromusculares", fundamentales para la atención de pacientes con coronavirus.