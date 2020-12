Carmen Lomana aclara sus polémicas palabras sobre la reaparición de Ana Obregón

15/12/2020 Carmen Lomana, en el aniversario de la revista Elle EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La socialité, además, confiesa que si ella fuese el Rey Juan Carlos no volvería a España



MADRID, 16 (CHANCE)



Carmen Lomana es una de las personas con más vida social y cultural del país. Y es que siempre respetando las medidas restrictivas del Covid, y con toda la precaución del mundo, lo mismo vemos a la empresaria en el teatro, que en una exposición o en la ópera, derrochando su elegancia allá por donde va. En esta ocasión, y con un sencillo pero efectivo look en negro y blanco, la leonesa asistió al aniversario de la revista Elle y allí ha querido aclarar sus polémicas palabras sobre Ana Obregón. Y es que afirmó que le parecía cuanto menos extraño que la bióloga eligiese el día más alegre del año para reaparecer públicamente a los meses del fallecimiento de su hijo Aless Una controvertida opinión que ahora matiza.



- No podías faltar. Qué significa para ti la moda.



- La moda es cultura, es vida también, en negocio, es economía y luego es belleza. A mí en lo personal el placer de vestirme fundamentalmente.



- Hace unos días sorprendían mucho unas declaraciones de Ana Obregón donde criticabas lo que ella estaba haciendo.



- Yo no criticaba, yo daba una opinión a una pregunta que me hicieron en mi consultorio de Cope, nada más. Sino no hubiera hablado. Una señora me pregunta qué opinas y yo digo me extraña que su reaparición sea justo en el día más alegre del año a los seis meses de morirse su hijo. Eso es lo que me extrañó, pero yo estoy encantada de que si a ella le gusta, lo haga.



- Tu no lo harías.



- Yo no hubiera podido.



- Cada madre lo vive de una manera diferente.



- Claro que hay que salir, yo he tenido una viudedad también muy dolorosa pero nunca hubiera hecho mi debut de salir el día de fin de año. A ella a lo mejor eso le satisface.



- Nuestro rey emérito viene a España o no.



- No me preguntéis cosas comprometidas, luego los titulares de los periódicos de internet no tienen nada que ver.



- Tiene que venir.



- Es un ciudadano que puede hacer lo que le dé la gana, puede entrar en España como tú y como yo, otra cosa es si es prudente o no, sobre todo por su hijo. Cuanto menos paulo des para que hablen, mejor. Yo si fuera él no vendría.



- Es tu opinión.



- Que si viene que sea de una forma que nadie se entere.



- ¿Qué le pedimos al 2021?



- Algo obvio, que se lleve a este bichejo indecente y nada, yo no le pido nada, que me quede como estoy.



- ¿te vas a vacunar?



- Me vacunaré cuando se haya vacunado todo el gobierno y todos los políticos que nos incitan a vacunarnos, ahí me vacunaré yo. Cuando veo que están bien y que no les ha pasado nada. Yo me vacuno de la gripe todos los años y del neumococo, por eso no he tenido nada yo creo pero ya esto... me parece maravilloso la gente que tiene el valor de hacerlo y de ofrecerse los primeros.