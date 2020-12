Bruselas acortará plazos para autorizar la vacuna de Pfizer

EFE/EPA/REMKO DE WAA/Archivo

Bruselas, 16 dic (EFE).- El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) Margaritis Schinas anunció este miércoles que el Ejecutivo comunitario está dispuesto a emitir una autorización comercial de las vacunas contra la covid-19 sólo “dos días” después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) le dé su visto bueno.

Aunque el trámite habitual para este permiso lleva unos dos meses, el político griego se comprometió ante el Parlamento Europeo (PE) a poner en marcha un sistema rapidísimo para que la vacuna de Pfizer y BioNTech sea un “regalo de Navidad” para todos los europeos.

"La CE está dispuesta a autorizar la comercialización de la vacuna con un procedimiento supersónico. Podríamos cumplir en dos días el proceso de autorización que normalmente lleva dos meses”, señaló.

El organismo independiente de la EMA adelantó al lunes 21 de diciembre la reunión de su Comité de Medicamentos Humanos (CHMP) para evaluar la vacuna de la farmacéutica estadounidense, prevista en un principio para el 29 de este mes.

Por tanto, “si todo va bien”, recalcó Schinas, la Comisión podría autorizar su comercialización el día 23.

El eurocomisario garantizó a los Veintisiete el acceso “al mismo tiempo” a la inmunización contra el virus, pero remarcó que previamente los Estados miembros deben haber completado sus preparativos y activado sus planes nacionales de vacunación.

Los países de la UE cuentan con el apoyo de la CE en materia de comunicación sobre la vacuna y resaltó que el bloque comunitario “no ha acudido a atajos en materia de seguridad”.

“Europa solo autorizará vacunas para nuestra ciudadanía bajo la única y exclusiva condición de que sean seguras y, por tanto, generar confianza resulta clave para garantizar una alta tasa de vacunación”, insistió el político.

El responsable de la cartera de Estilo de Vida Europeo recordó que la autorización de estas vacunas “no está en manos de políticos ni instituciones”, sino que depende de agencias independientes, como en el caso europeo, de la EMA.

La agencia del medicamento también tiene previsto emitir un dictamen sobre la vacuna de Moderna antes de enero y, actualmente, estudia la de Johnson & Johnson y AstraZeneca.

Schinas subrayó que la pandemia no se ha terminado y apeló a la responsabilidad “colectiva e individual” para poner fin a estos tiempos “turbulentos”.

Mientras el desarrollo de las vacunas avanza, el eurocomisario apuntó que es “crucial” reducir la transmisión del virus mediante análisis rápidos de detección, rastreo de contactos y aislamiento.

“Es normal que la familia y los amigos deseen viajar y reunirse (por Navidad) pero no olvidemos que seguimos en medio de una pandemia y no podemos permitirnos ser complacientes”, incidió el griego, quien llegó a estar ingresado en un hospital tras contagiarse del virus.

Schinas también hizo hincapié en que la CE quiere garantizar “que los derechos de propiedad intelectual no supongan un obstáculo al acceso universal a las vacunas” y apeló a la “solidaridad europea” para facilitar la vacunación en los países más pobres a través de la herramienta COVAX.