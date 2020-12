Baloncesto.-El Valencia Basket gana al Olympiacos 17 años después

Dubljevic lidera un enorme triunfo de los 'taronjas' en Atenas



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Valencia Basket doblegó al Olympiacos por primera vez en 17 años tras asaltar este miércoles el pabellón de la Paz y la Amistad (85-96) en un partido de la jornada 14 de la Euroliga, liderado por Bojan Dubljevic (20 puntos y 29 de valoración), que deja a los 'taronjas' entre los cinco mejores de la fase regular.



El equipo de Jaume Ponsarnau acabó con la maldición que le perseguía en Atenas, se mostró convincente y certificó una victoria imprescindible en su pelea por el 'playoff' final. Los valencianos, que llevaban nueve derrotas consecutivas ante los griegos, estuvieron impecables desde el perímetro y firmaron una auténtica exhibición en defensa.



El Valencia confirmó su reacción tras caer en casa los dos partidos de la semana pasada. El Efes fue el primer paso y Atenas ha sido el segundo, de mucha más enjundia e importantísimo en el duelo directo con el Olympiacos, que ahora seguirá en la novena plaza. Los de Bartzokas no estuvieron finos este miércoles pese a su empeño por no bajar los brazos.



Los de Ponsarnau, con Louis Labeyrie de vuelta -ya disputó algunos minutos en el último duelo ante el Movistar Estudiantes- fueron fiables desde el arranque, con mucha fluidez en la circulación y con Kalinic disfrutando en la pintura. Williams no estuvo lejos de su mejor nivel y al descanso la ventaja comenzó a ser jugosa (39-52).



Olympiacos apretó y se acercó en el luminoso, no menos de diez puntos, y ni tan siquiera metió el miedo en el cuerpo a un Valencia que fue a más con el paso de los minutos de la mano de Dubljevic, excelso en todas las facetas. Un triple suyo dio la máxima al Valencia Basket a 15 minutos para el bocinazo final. Muy mal se tenían que poner las cosas para que este partido se le escapase a los 'taronjas'.



El choque se cerró con autoridad por parte del Valencia, que volvió a recurrir a Kalinic (14 puntos) y Tobey (12) para no fallar en el lanzamiento de dos. Los griegos lo intentaron sin acierto y la victoria viajó a la Comunidad Valenciana. Los de Ponsarnau continúan con su ilusionante participación en el 'Viejo Continente'.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OLYMPIACOS, 85 - VALENCIA BASKET, 96.



--EQUIPOS.



OLYMPIACOS: Sloukas (18), Jenkins (-), Charalampopoulos (2), Jean-Charles (14) y Ellis (-) --quinteto inicial--; Harrison (3), Spanoulis (7), Printezis (2), Vezenkov (14), McKissic (16), Larentzakis (1) y Martin (8).



VALENCIA BASKET: Vives (-), Prepelic (11), San Emeterio (8), Labeyrie (8) y Dubljevic (20) --quinteto inicial--; Van Rossom (-), Tobey (12), Kalinic (14), Williams (16), Hermannsson (7) y Puerto (-).



--PARCIALES: 16-25, 23-27, 26-24, 20-20.



--ÁRBITROS: Boltauzer, Rossi y Vyklicky. Sin eliminados.



--PABELLÓN: Pabellón de la Paz y la Amistad.