AMP.- Coronavirus.- Von der Leyen pide a los 27 empezar a vacunar el "mismo día" como señal de unidad

Bruselas prevé autorizar la primera vacuna en un plazo de "dos días" tras el visto bueno de la EMA



BRUSELAS, 16 (EUROPA PRESS)



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado este martes que las campañas de vacunación en los países de la UE podrán empezar "de inmediato" tras la primera autorización que llegará el lunes a una de las candidatas a vacuna por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), al tiempo que ha invitado a los gobiernos nacionales a coordinarse para que puedan empezar "el mismo día" a vacunar a sus ciudadanos, como prueba de unidad frente a la pandemia.



"Empecemos cuanto antes con la vacunación, juntos, a Veintisiete, con un inicio el mismo día. Dado que hemos avanzado unidos en esta pandemia, iniciemos la erradicación de este horrible virus juntos y unidos", ha pedido Von der Leyen, cuyo Ejecutivo no tiene competencias en materia sanitaria pero ha negociado en nombre del bloque los acuerdos con los laboratorios la compra de las vacunas.



Toda recuperación de la crisis generada por el coronavirus debe pasar primero por superar la pandemia, ha advertido Von der Leyen en una intervención ante el pleno del Parlamento europeo, para después recordar que será necesario que llegar a al menos el 70% de la población europea vacunada para poder frenar la propagación del virus.



También ha defendido que la UE ha comprado "más que suficientes" dosis para cumplir con la campaña de inmunización de los ciudadanos en todos los Estados miembro, por lo que el bloque podrá después dar parte de las vacunas a otros países más vulnerables en el exterior.



"Nadie debe pensar que estamos ya fuera de peligro, no cuando más de 3.000 europeos cada día o cuando los contagios y hospitalizaciones siguen aumentando en algunos Estados miembro", ha insistido la política alemana, que con todo ha defendido que hay "esperanza" y que la vacuna es prueba de que también hay buenas noticias.



Von der Leyen ha recordado además que el próximo lunes la primera candidata, la de Pfizer y BioNtech, "será autorizada" el próximo lunes por la EMA, con lo que la administración de la vacuna podrá comenzar "inmediatamente".



Una vez que la agencia europea dé su visto bueno aún será necesario que la Comisión Europea dé luz verde a la vacuna, pero Bruselas ya ha dicho que ha agilizado todos los procedimientos para que esa fase que normalmente lleva meses se pueda concluir en días.



Más tarde, un portavoz de Von der Leyen ha insistido en la importancia de que los Estados miembro se coordinen todo lo posible a la hora de iniciar sus respectivas campañas de vacunación y ha destacado que Bruselas ha ofrecido su "apoyo activo" a las autoridades de los Veintisiete para facilitar la distribución de las dosis y agilizar su inoculación en la población.



"Una vez que la vacuna sea aprobada es deseable que se empiece cuanto antes", ha insistido el portavoz comunitario Eric Mamer, para después recalcar que la Comisión hará "todo lo que pueda" que la autorización del fármaco pueda decidirse "en dos días" y está en contacto con los Estados miembro para ayudar a lanzar las campañas "tan rápido como sea posible".



Anteriormente, el Ejecutivo comunitario indicó que ha agilizado todos los procedimientos, incluida la consulta necesaria con los expertos de todos los Veintisiete, para reducir a un máximo de tres días un proceso que habitualmente lleva cerca de tres meses.



El portavoz también ha defendido la decisión de que el número de dosis que se distribuya de salida en cada Estado miembro venga determinado en base a la población de cada país, aunque no todos puedan empezar la vacunación el mismo día. "Es el reparto más justo que permitirá la distribución más correcta", ha zanjado Mamer.