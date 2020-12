AMP.- Coronavirus.- Israel rebasa el umbral que anticipa nuevas restricciones de coronavirus

La campaña de vacunación arrancará el domingo, aunque Netanyahu y el ministro de Sanidad recibirán el fármaco el sábado



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Israel ha informado este miércoles de 2.862 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, una cifra sin precedentes desde mediados de octubre y que asoma al país a un nuevo endurecimiento de las restricciones durante las próximas semanas.



El Ejecutivo de Benjamin Netanyahu evitó elevar las restricciones con motivo de la reciente festividad judía de Janucá, pero ya adelantó que aumentaría las medidas en el momento en que se superen los 2.500 contagios diarios o la tasa de expansión alcance el 1,32.



El dato de contagios de este miércoles agudiza la tendencia al alza de los últimos días y eleva a más de 363.000 los positivos confirmados desde el inicio de la pandemia. Las autoridades estiman que hay unos 20.000 casos activos, mientras que 3.030 personas han perdido la vida, según el Ministerio de Sanidad.



Israel vivió una primera ola relativamente tranquila pero los casos comenzaron a dispararse a mediados del verano --con picos por encima de los 9.000 positivos diarios--. En septiembre, el Gobierno ordenó un segundo confinamiento, para al mes siguiente comenzar a levantar progresivamente las restricciones.



El plan anunciado si se producía un nuevo repunte implica el retroceso a una fase que durará tres semanas y que ampliará el cierre de comercios no esenciales y un límite a las reuniones, con vistas incluso a imponer un tercer confinamiento en caso de que no se contenga la expansión del virus.



El Gobierno confía, no obstante, en los efectos de la campaña de vacunación, cuyo inicio está previsto para el domingo, según el nuevo calendario difundido este miércoles por la Presidencia. Inicialmente, las autoridades habían planteado el 27 de diciembre como posible fecha de inicio.



El presidente, Reuven Rivlin, recibirá el fármaco el mismo domingo, mientras que Netanyahu cumplirá su promesa de ser el primero adelantándose al sábado, al igual que el ministro de Sanidad, Yuli Edelstein, según el diario 'The Jerusalem Post'. "Estamos en el principio del fin de la pandemia", declaró el primer ministro esta misma semana.