A la búsqueda de la identidad de los migrantes ahogados en el Canal de la Mancha

En Calais, punto de partida en Francia para los migrantes que buscan ir a Reino Unido, hay tumbas sin nombres ni fechas: las de los que murieron en la ruta del exilio. Algunas asociaciones intentan devolverles su identidad, un trabajo de hormiga por la "dignidad" y la "memoria".

Fue gracias a un grupo de personas, que se hacen llamar "grupo decesos", que Behzad Bagheri Parvin yace con una placa con su nombre en el cementerio norte de Calais, cerca de otras estacas de madera sólo grabadas con un número, "N°5115" o "N°5109".

Este iraní fue encontrado muerto el 18 de octubre en la playa de Sangatte, desde donde este año se han intensificado los intentos por cruzar el Canal de la Mancha.

Desde el 1 de enero de 2020, las autoridades francesas han interceptado en el canal al menos a 1.867 migrantes, generalmente a bordo de pequeñas embarcaciones, según un recuento de la AFP. Diez de ellos han muerto.

Como la mayoría, Behzad Bagheri Parvin no tenía documentos de identidad.

"La policía nos dijo que era un asiático, no muy alto, de unos 30 años, y que tenía 50 euros en una bolsa de plástico. Eso es todo", recuerda Mariam Guerey, que fundó este grupo en 2017 para "dar una identidad" a las estadísticas y "evitar los entierros NN".

- Carrera contra el tiempo -

Con el apoyo de asociaciones como Utopía56 , Socorro Católico y Médicos del Mundo, el grupo emprendió "un trabajo de encuesta" entre los exiliados.

"Nos estamos profesionalizando poco a poco", dice Juliette Delaplace, responsable local del Socorro Católico, que dirige el único centro de acogida diurno de Calais, al que los exiliados acuden regularmente después de una tragedia.

"Estamos trabajando por la dignidad de los fallecidos. Avisar a las familias, enterrarlos en función de sus ritos, bajo una identidad, eso es lo que está en juego", dijo a la AFP.

En el caso de Behzad Bagheri Parvin, "si Mariam no hubiera ido a buscar información, no habría pasado nada porque la policía ya no se adentra" en el campamento de migrantes, "para tratar de identificarlos", añadió Delaplace.

Cada vez, "es una carrera contra el tiempo", dice Vittoria Logrippo, de la Cruz Roja Francesa, que se unió al grupo hace unos meses para "establecer el vínculo con las familias" en los países de origen a través de su red internacional.

"Siempre apoyamos a la familia, no tomamos decisiones por ellos", dice Marion Huot, de la unidad de la Cruz Roja para el Restablecimiento de los Vínculos Familiares en la región norte de Hauts-de-France.

Solo algunos cuerpos son repatriados. La mayoría son enterrados en Calais.

- La "sombra" del Mediterráneo -

"Hacemos lo mejor que podemos", dice Juliette Delaplace. "Ahora sabemos que en los funerales chiítas se necesita un pastel especial, velas, incienso, fotos, todo en un pañuelo negro."

Aunque las asociaciones trabajan regularmente con las autoridades, muchas piden una coordinación oficial.

Por su parte, la prefectura de Pas-de-Calais subraya que la identificación de las víctimas es ante todo responsabilidad del fiscal, pero "puede ser coordinada por una unidad de crisis".

Aunque incompleto, el trabajo de este grupo ha arrojado algo de luz sobre los dramas que se desarrollan en el Canal de la Mancha, a menudo a la sombra de los que hacen del Mediterráneo la ruta de migración marítima más mortífera del mundo, estima Maël Galisson.

Aunque no es miembro del grupo, este activista ha estado llevando a cabo durante años una investigación paralela y un trabajo de recuerdo en nombre del Observatorio de Migrantes Muertos en Calais. Ha identificado 296 muertes desde 1999.

Pero Galisson teme que los esfuerzos de las asociaciones de Calais puedan ser malinterpretados. "El riesgo es que la gente diga: 'Bueno, están muertos, pero al menos los enterraremos con dignidad'", dice. "¡No! ¡Lo que queremos es que dejen de morir!"

