4-0 (5-0). Los Tigres, goleada a New York City y pase a semifinal, que jugarán contra Olimpia

Andre Gignac de Tigres festeja un gol. EFE/Miguel Sierra/Archivo

Orlando (EE.UU.), 15 dic (EFE).- Los Tigres de la UANL vencieron este martes con facilidad por goleada de 4-0 al New York City en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, que se jugó en la sede neutral de Orlando, y pasaron a la semifinal tras conseguir un marcador global de 5-0.

El equipo regiomontano tendrá de rival en la semifinal al CD Olimpia, que en el primer partido de la doble jornada, perdió por 0-1 ante el Impact de Montreal, pero habían ganado el de ida por 1-2 y el doble valor de los goles de visitantes hizo la diferencia a favor del equipo de San Pedro Sula (Honduras).

Los Tigres, que ya habían ganado (0-1) en Nueva York, en el encuentro de ida, dejaron sentenciado el partido y la eliminatoria cuando al minuto 30 de la primera parte, el delantero francés André-Pierre Gignac marcaba el 1-0, que era todo lo que necesitaba su equipo de cara asegurarse el pase.

Aunque ya no se movió más el marcador durante la primera parte, nada más reanudarse las acciones, a los 49, esta vez por mediación de Leonardo Fernández, que como le sucedió a Gignac recibió la asistencia de Luis Quiñones, convertido en la gran figura del partido.

El 2-0 del marcador dejaba ya todo resulto y el equipo de la Liga MX se dedicó a darle toda una lección futbolística y eficacia goleadora al neoyorquino, que estuvo durante todo el partido con un gran espíritu de lucha y esfuerzo físico, pero sin ideas futbolísticas y nada de acierto en los tiros a puerta.

Todo lo contrario de lo que sucedió con los Tigres que hicieron seis disparos a puerta y cuatro fueron goles, incluido el 3-0 que llegó al minuto 64 por mediación de Rafael Carioca, que también aprovechó la asistencia que le dio Quiñones.

Pero faltaba todavía que la exhibición goleadora fuese mayor y a los 85 minutos llegaba el 4-0 definitivo que marcó Javier Aquino tras recibir la asistencia de Gignac.

Los Tigres no sólo hicieron un gran fútbol de contraataque sino que se anticiparon siempre en las jugadas decisivas, la presión en el centro del campo fue perfecta y la defensa no hizo ningún tipo de concesiones.

Además de tener en el arquero argentino Nahuel Guzmán a otro de los jugadores destacados, que impidió con cuatro grandes intervenciones que el New York City pudiese conseguir al menos el gol del honor.

Un gran triunfo el conseguido por los Tigres y por el fútbol mexicano que confirmó la gran diferencia que existe entre el fútbol de equipos de la Liga MX frente a los de la MLS.

Ficha técnica:

4 - Tigres UANL: Nahuel Guzmán; Luis Rodríguez, Hugo Ayala, Carlos Salcedo (m.72, Francisco Meza), Jesús Dueñas; Javier Aquino, Guido Pizarro, Rafael Carioca, Luis Quiñones (m.86, Nicolás López); Leonardo Fernández (m.72, Raymundo Fulgencio) y André-Pierre Gignac.

Entrenador: Ricardo "Tuca" Ferretti.

0 - New York City: Luis Barraza; Anton Tinnerholm, Maxime Chanot (m.89, Sebastien Ibeagha), Alexander Callens, Ronald Matarrita (m.70, Gudmundur Thórarinsson); Nicolás Acevedo (m.89, Tony Rocha), Maximiliano Moralez, Ismael Tajouri-Shradi (m.70, Andres Jasson), Jesús Medina (m.69, Keaton Parks); Gary Mackay-Steven y Valentín Castellanos.

Entrenador: Ronny Deila

Goles: 1-0, m.30: André-Pierre Gignac. 2-0, m.49: Leonardo Fernández. 3-0, m.64: Rafael Carioca. 4-0, m.85: Javier Aquino.

Árbitro: Daneion Parchment (Jamaica). Mostró tarjeta amarilla a Jesús Dueñas (m.34) y Guido Pizarro (m.75), de los Tigres, mientras que Gary Mackay-Steven (m.37), Valentín Castellanos (m.61), Jesús Medina (m.69) también la recibieron por el New York City.

Incidencias: Partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf que se disputó en el Exploria Stadium, de Orlando (Florida).EFE

