0-1 (2-2). Los goles de visitante ponen al CD Olimpia en semifinales

El director técnico del Olímpia, el argentino Pedro Troglio. EFE/Jose Valle/Archivo

Orlando (Florida, EE.UU.), 15 dic (EFE).- El equipo hondureño del CD Olimpia perdió este martes por 0-1 frente al Impact de Montreal en el partido de vuelta de los cuartos de final de Liga de Campeones de la Concacaf, pero aseguró el pase a la semifinal al hacer valer el triunfo por 1-2 que logró de visitante en el de ida.

Con el marcador global empatado a 2-2, el valor doble de los goles marcados fuera de casa hizo la diferencia a favor del CD Olimpia, que en la semifinal tendrá de rival al ganador del partido de cuartos que esta noche, en el mismo escenario, van a disputar los Tigres de la UANL frente al New York City FC.

El único gol del partido llegó al minuto 57 cuando el centrocampista alemán Amar Sejdic remató potente por bajo un balón que había despejado mal la defensa del CD Olimpia y batió al arquero Edrick Menjivar.

El gol hizo justicia al mayor dominio y posesión del balón que había tenido el equipo canadiense, que creo más peligro frente al marco defendido por Menjivar que sería el jugador más destacado del CD Olimpia.

Sin embargo, al final la buena concentración defensiva del equipo catracho le permitió asegurar que no llegase el segundo gol del Impact que le hubiese dejado eliminado.

El partido disputado en la sede neutral del Exploria Stadium, de Orlando (Florida), debido a la pandemia del coronavirus, estuvo marcado siempre por la buena colocación y concentración de los jugadores del equipo catracho y la falta de definición del Impact, que dirige el francés Thierry Henry.

Aunque el equipo canadiense, que milita en la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos tuvo un 65 por ciento la posesión del balón e hizo cinco disparos a puerta con peligro, por apenas uno solo del CD Olimpia, nunca encontró la manera de ver reflejado su dominio en el marcador.

Los equipos intercambiaron una gran oportunidad cada uno en la primera mitad, pero ninguno de los dos resultó en el gol de apertura del partido.

La oportunidad del CD Olimpia llegó en el minuto 14, cuando Marvin Bernández disparó un centro preciso desde el lado derecho que encontró a Jerry Bengston para un cabezazo abierto que el exdelantero del New England Revolution no pudo lograr anotar.

El Impact estuvo a punto de anotar en el minuto 32 cuando Luis Binks tuvo un claro cabezazo después que Menjívar se saliera de su línea, pero el tiro fue despejado por un defensa del CD Olimpia para mantener el marcador sin goles hasta el descanso.

Aunque luego el gol llegó en el mejor momento del partido, con muchos minutos por delante para buscar el segundo, el Impact no encontró la manera de volver a definir ante Menjivar, mientras que el entrenador del CD Olimpia, Pedro Troglio, movió a la perfección el banquillo para asegurar aun más la retaguardia de su equipo y de esa manera conseguir el objetivo de la clasificación a las semifinales.

Mientras que el Impact comenzó sus vacaciones invernales y mucho trabajo que realizar de cara a la formación de una plantilla para la temporada del 2021.

Ficha técnica:

0 - CD Olimpia: Edrick Menjivar; Johnny Leverón, Maylor Núñez, Elvin Oliva Casildo, Javier Arnaldo Portillo; Edwin Rodríguez (m.84, Diego Reyes), Deybi Flores, Marvin Bernárdez (m.58, Josman Figueroa), Carlos Pineda; Yustin Arboleda (m.83, Samuel Córdova) y Jerry Bengtson (m.76, Eddie Hernánde).

Entrenador: Pedro Troglio

1 - Montreal Impact: Clément Diop; Zachary Brault-Guillard, Luis Binks, Rudy Camacho, Mustafa Kizza; Amar Sejdic, Samuel Piette (m.83, Jean-Aniel Assi), Victor Wanyama, Orji Okwonkwo, Mason Toye (m.56, Anthony Jackson-Hamel) y Romell Quioto.

Entrenador: Thierry Henry

Goles: 0-1, m.57: Amar Sejdic.

Árbitro: Ricardo Montero (Costa Rica). Mostró tarjeta amarilla a Luis Binks (m.25), Mustafa Kizza (m.42), Romell Quioto (m.51), Zachary Brault-Guillard (m.70), del Impact. Deybi Flores (m.74) fue el amonestado por parte del CD Olimpia.

Incidencias: Partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf que se disputó en el Exploria Stadium, de Orlando (Florida).