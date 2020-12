¿Y si las medidas contra el covid evitan la influenza?: J. Fox

(Bloomberg) -- La pandemia de covid-19 está cumpliendo muchas de las peores expectativas que tenían los expertos en salud pública de Estados Unidos y Europa para el otoño y el invierno. Sin embargo, hay algo que les preocupaba que no parece estar ocurriendo: una devastadora doble pandemia (o “twindemic”) de covid e influenza estacional.

En lugar de ello, la gripe no ha llegado, al menos hasta ahora. En la ciudad de Nueva York, que publica un útil recuento diario de ingresos a salas de emergencias por enfermedades similares a la influenza y otras afecciones, las cifras para la primera quincena de diciembre son menores a un tercio de los niveles recientes.

Con seguridad, esta aparente ausencia de influenza no es solo un golpe de suerte. Tampoco es el resultado de un encubrimiento en el que las autoridades cuentan los casos de gripe como casos de covid-19 (al parecer, una teoría popular en algunos círculos negacionistas del covid). Es posible que las salas de emergencia de Nueva York tengan menos probabilidades de contar los casos de coronavirus como enfermedades similares a la influenza que en marzo pasado, cuando las pruebas de covid eran escasas y los trabajadores de la salud estaban menos familiarizados con sus síntomas. También puede ser que las personas simplemente eviten acudir a salas de emergencia si pueden hacerlo. Pero los resultados positivos de las pruebas de influenza registrados en el sistema de vigilancia FluView de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. muestran una disminución aún más drástica.

Esa línea azul que prácticamente no se aparta de cero durante la mayor parte del año es 2020. El total de pruebas positivas para la semana que terminó el 5 de diciembre, los datos más recientes disponibles, fue de solo 56. En la misma semana del año pasado fue de 6.435. En general, se considera que la temporada de influenza en el hemisferio norte comienza la semana 40 del año, que finalizó el 3 de octubre, mientras que el 5 de diciembre corresponde al término de la semana 49. A continuación, se muestran los totales de pruebas positivas de una década durante las primeras 10 semanas de la temporada de influenza:

Sí, la temporada de influenza 2011-2012 comenzó con un recuento de pruebas positivas aún más bajo. Pero eso es engañoso, dado que la cantidad de pruebas de gripe estacional realizadas ha aumentado mucho desde entonces (aunque todavía no se acerca a la cantidad de pruebas de covid-19 realizadas este año). Esos 511 positivos en las primeras 10 semanas de la temporada de gripe 2011-2012 se obtuvieron a partir de 40.150 pruebas, con una tasa de positividad de 1,3%. Los 602 positivos de este año provinieron de 401.112 pruebas, con una tasa de positividad de 0,15%. Entonces, al parecer, esta temporada de gripe en EE.UU. está encaminada a ser significativamente más suave que la que resultó ser la temporada de gripe menos mortal de la última década y posiblemente la menos mortal desde la década de 1980.

Se observan tendencias similares en todo el mundo. “En la zona templada del hemisferio norte, la actividad de la influenza se mantuvo por debajo de los niveles interestacionales”, señaló la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su actualización semanal más reciente sobre la influenza. Es decir, hay menos incidencia de gripe en este momento, a fines del otoño, de lo que suele haber en el verano. La OMS y otras entidades de salud pública todavía se muestran comprensiblemente reacias a declarar la victoria sobre la influenza; la temporada recién comienza y hay otra enfermedad que está causando estragos incluso si la gripe estacional no lo hace. El director ejecutivo del fabricante de termómetros inteligentes Kinsa Inc. es menos reticente y le comentó a The New York Times que “al parecer, la ‘doble pandemia’ no se va a producir”. A partir de las temporadas de influenza de 2020 que ya terminaron, está claro que algo fuera de lo común está sucediendo.

Estudios revelaron que en EE.UU. y Europa la incidencia de la influenza se redujo este año mucho más de lo habitual a fines del invierno y principios de la primavera. Y en Australia, donde la temporada alta de influenza generalmente se extiende de abril a septiembre y los esfuerzos por controlar el covid fueron mucho más exitosos que en EE.UU. o Europa, no hubo temporada de influenza en absoluto.

Desde principios de mayo (el último mes completo de otoño en el hemisferio sur), cinco pruebas de influenza dieron positivo en Australia, según la base de datos FluNet de la OMS. Desde mediados de julio, no se ha registrado ninguna. Otros países de las zonas templadas del hemisferio sur han experimentado situaciones similares.

¿Cuál es la razón? El esfuerzo por vacunar a más personas contra la gripe este otoño para evitar la temida “pandemia doble” puede haber tenido cierto impacto, pero eso no explica por qué la incidencia de la influenza se desplomó la primavera pasada. La explicación obvia es simplemente que las medidas que han estado adoptando las personas y los gobiernos para detener la propagación del covid-19 han frenado drásticamente la propagación de la influenza, una enfermedad respiratoria que se transmite de manera similar, por no decir idéntica.

Es probable que estas medidas hayan sido más efectivas contra la influenza que contra el covid porque la influenza es mucho menos contagiosa que el covid. Un indicador estimado de contagio es el número básico de reproducción, es decir, la cantidad de personas que puede llegar a contagiar un infectado si todos se comportan de manera normal. En el caso de la influenza estacional es de alrededor de 1,3, en las pandemias de gripe ha sido mayor, pero aún por debajo de 2. Para el covid-19 probablemente se ubica entre 2 y 4.

Usar mascarilla, trabajar desde casa, prohibir reuniones masivas y otras medidas de distanciamiento social —sumado a que más personas han adquirido inmunidad tras contraer covid-19— parecen haber reducido el número de reproducción efectiva de covid en EE.UU. a no mucho más de 1. (La última vez que verifiqué las estimaciones en rt.live, Tennessee tenía la tasa más alta, con 1,22, mientras que Wyoming reportaba la más baja, con 0,85). Al parecer, también redujo el número de reproducción efectiva de la gripe muy por debajo de 1.

Una lección que hemos sacado de esto es que la frecuente crítica de que EE.UU. y muchos países europeos no han logrado combatir la pandemia no es correcta. Cierto, un vistazo rápido al este de Asia deja en claro que Occidente podría haber hecho las cosas mucho mejor. Pero dado el éxito que hemos tenido en detener la gripe, parece claro que también hemos tenido éxito en reducir la velocidad del covid. El resurgimiento de la enfermedad este otoño ha sido malo, pero podría haber sido mucho peor.

Otra lección es que las “intervenciones no farmacéuticas”, el término acuñado para todas las cosas que hemos estado haciendo para frenar la propagación del covid mientras esperamos las vacunas, deberían ser una parte más importante del conjunto de herramientas para combatir la influenza. Eso no quiere decir que debamos cerrar todas las fronteras y restaurantes cada invierno, sino que, adoptar medidas de menor costo como tomarse en serio el lavado de manos, el uso de mascarilla cuando no se sienta bien, trabajar desde casa si ha estado expuesto y mantener a visitantes y trabajadores enfermos alejados de los asilos de ancianos, podría salvar miles de vidas cada año. Y si aparece una nueva cepa de gripe pandémica que sea tan letal como, digamos, la variedad de 1918 (que fue mucho más letal que el covid-19, especialmente para los jóvenes), seguramente valdría la pena pagar el precio de las intervenciones más costosas.

La espera por una vacuna contra la influenza pandémica sería más corta que la del covid-19. Pasaron cerca de seis meses desde la identificación de una nueva cepa de influenza H1N1 en 2009 hasta que una vacuna estuvo disponible en forma generalizada. En una presentación la semana pasada durante una conferencia del grupo de trabajo científico europeo sobre influenza, el profesor de vacunología Florian Krammer de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai, en Nueva York, dijo que con los preparativos adecuados, la espera podría disminuir a tres meses. Si las medidas de uso de mascarillas, el distanciamiento social y otras intervenciones no farmacéuticas pueden frenar la influenza, y solo es necesario detenerla durante tres meses, sería una locura no usarlas.

Nota Original:What If Covid-19 Measures Killed Flu Season?: Justin Fox

©2020 Bloomberg L.P.