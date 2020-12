WIDER IMAGE-Los deseos navideños de los Santas alrededor del mundo se escuchan pese a la pandemia

15 dic (Reuters) - Un traje rojo con ribetes blancos y una barba sedosa han sido durante mucho tiempo el estilo característico de Santa Claus, pero la figura que trae alegría navideña a todo el mundo se presenta de muchas maneras, al igual que las variadas formas y tamaños de los regalos de Navidad que lleva.

Pero un deseo une a todos los Papá Noel, desde el Líbano hasta Nigeria, en este año diezmado por la pandemia del coronavirus. ---------------------------------------------------------------- Para ver una galería, haga click en https://reut.rs/3ni6SZ6 ----------------------------------------------------------------

"Mi mensaje de Navidad para el mundo es ser más amable con todos en un momento en el que estamos tan aislados", dijo Oliver Levi-Malouf, de 22 años, quien actúa como una drag queen Santa en The Imperial Hotel en Sídney, con labios sorprendentemente rojos y maquillaje.

Levi-Malouf organiza un evento para los niños en el hotel, entregando regalos coloridos, como un tocado de plumas en forma de pájaro.

Por su parte, el músico japonés de mambo Paradise Yamamoto ha sido Papá Noel durante 23 años y toma una prueba de certificación anual que no es para nada sencilla. "Me evalúan la rapidez con la que como galletas de jengibre, trepo a las chimeneas y me río alegremente con un buen 'ho, ho, ho'", señaló.

Yamamoto quiere que los niños no tengan dudas respecto a si Santa Claus irá a sus casas esta Navidad. "Nunca había oído hablar de una Navidad en la que no apareciera Santa Claus", dijo el hombre de 58 años, quien también es dueño de un restaurante donde trabaja como chef.

"Podría intentar entrar en sus casas por una ruta diferente a la habitual, pero lo más seguro es que los visitaré a todos, por supuesto después de lavarme las manos, hacer gárgaras, desinfectar las suelas de mis zapatos y tomar las medidas adecuadas para prevenir la propagación del coronavirus".

Sin embargo, los niños emocionados de ver a Papá Noel deben tomar nota de la advertencia del actor y director de teatro infantil mexicano Alejandro Zelayarán.

"No visitaré a niños que no respeten a su madre y a su padre, que no se hayan cuidado durante el COVID y que hayan gastado bromas a sus profesores durante las clases virtuales", dijo.

Zelayarán, quien se pondrá un protector facial cuando distribuya muñecos y otros obsequios en un orfanato en la Ciudad de México, también enfatiza la importancia de la familia. "Quiero que las familias se cuiden unas a otras y que sepan que, incluso desde lejos, el amor y la esperanza siempre sobreviven", sostuvo el hombre de 43 años.

Limachem Cherem, de 64 años y quien dirige una escuela para Santas en Río de Janeiro, pasará más tiempo en un estudio este mes, levantando el ánimo de los niños con mensajes grabados y videoconferencias en vivo.

Él también anima a las personas a no perder el contacto en esta época difícil. "Ponte al teléfono, envía mensajes, no cuesta mucho con internet", dijo el jovial hombre de gran barba. "Como no podemos abrazarnos en persona, envía un mensaje de paz a un amigo. Él lo necesita porque está encerrado en su casa".

