Virólogo uruguayo reconocido en Nature: la covid gambeteó todos los preconceptos

Fotografía que muestra al investigador uruguayo Gonzalo Moratorio durante una entrevista con Efe el 14 de diciembre de 2020 en Montevideo (Uruguay). EFE/Federico Anfitti

Montevideo, 15 dic (EFE).- En sus 15 años de carrera, el virólogo uruguayo Gonzalo Moratorio nunca se había encontrado cara a cara con un desafío como el de la pandemia causada por el SARS-CoV-2, un coronavirus que, dice, "gambeteó" todos los preconceptos de los virus respiratorios.

Con alivio por que las horas de dedicación dentro y fuera del laboratorio hayan rendido sus frutos y optimismo por la salida de la pandemia que supondrán las vacunas, así se muestra el investigador responsable del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Institut Pasteur (IP) de Montevideo en un momento clave para su carrera.

Y es que para Moratorio, virólogo formado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar), la covid-19 implicó, además de un sorpresivo cambio de planes en sus investigaciones de 2020, el honor de ser el único latinoamericano entre los 10 investigadores reconocidos por la revista británica Nature por su trabajo en el año.

El virólogo, que -afirma- lo más cercano que estuvo de trabajar en una crisis sanitaria global como la de esta pandemia fue cuando estuvo a punto de partir hacia Africa como voluntario en los brotes del ébola -plan que se vio frustrado-, reflexiona así sobre lo que supuso para su desempeño como científico el SARS-CoV-2.

"Me he encontrado con un virus claramente mucho más complejo de lo que creíamos, un virus que sorprendió a todo el planeta, que inclusive desafió hasta lo que pensábamos los virólogos relativo a cómo podía afectar la temperatura, el clima cálido, con un enemigo que realmente tenemos que hacerle frente desde todos los vértices", sostiene.

En esa línea, para Moratorio, el virus logró "gambetear" muchos de los preconceptos que los profesionales de la medicina y las ciencias biológicas tenían asumidos de forma errónea sobre los virus respiratorios, de los que, remarca, en occidente claramente no había "un conocimiento cabal".

Por otro lado, en concreto sobre el trabajo que motivó su reconocimiento en Nature, el desarrollo a nivel local de un test de diagnóstico molecular de covid-19 por la técnica RT-PCR, el virólogo estima que fue un proceso "realmente emocionante" que no podría haber logrado sin un equipo, el que lidera junto a la investigadora Pilar Moreno.

"El proceso se dio con un excelente tiempo, en donde lo que hicimos fue adelantarnos y más que el test en sí, que hasta el día de hoy se provee a todo el sistema de salud pública del país de forma gratuita, lo que se pudo hacer fue capacitar recursos humanos y montar laboratorios a lo largo y ancho de todo el país", explica.

A lo que destaca que el test logrado dio a Uruguay tanto una "soberanía nacional" en el testeo como una mayor velocidad para analizar los casos y así "aguantar" casi todo el año con una positividad por debajo del nivel en el que se dificulta rastrear los hilos epidemiológicos, Moratorio reivindica la importancia de contar con ciencia de calidad.

"Dentro de todo lo negativo que tiene esta pandemia el mensaje de haber mostrado que tal vez la ciencia es tan importante como la actividad financiera, de la cual uno necesita para funcionar cualquier tipo de actividad en el mundo", enfatiza.

El científico, especializado en evolución experimental de virus de ARN y enfoques vacunales creativos, dijo así sentirse "muy optimista" ante el futuro, sobre todo en relación a las vacunas para la enfermedad que desde comienzos de año mantiene al mundo en vilo.

"Soy de por sí un ferviente luchador por que las vacunas sean concebidas como lo que son, uno de los desarrollos más importantes para nuestra especie en la historia (...) Creo que la vacuna va a ayudar a bajar a achatar las curvas de contagio pero que (...) debe ser acompañada de otro tipo de estratégicas antivirales", sintetiza.

De todas formas, y cuestionado en su opinión sobre la situación actual de Uruguay, que se mantuvo con un nivel de contagios relativamente bajo y estable desde la aparición de los primeros casos el 13 de marzo hasta las últimas semanas, Moratorio afirma que, tomando a Europa como una referencia, hace falta un mayor esfuerzo.

"Alemania tuvo un confinamiento bastante más sólido a partir de ayer, lo anunció Angela Merkel. Creo que nosotros tenemos que seguir haciendo eso, aprender y no es en base a la experiencia de otros países creo que tendríamos que tomar medidas en ese momento de confinamiento un poco más duras", concluye.

Santiago Carbone y Alejandro Prieto