Vicepresidente de Brasil no sabe qué falta para que Bolsonaro salude a Biden

En la imagen, el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao. EFE/Andre Borges/Archivo

Brasilia, 15 dic (EFE).- El vicepresidente brasileño, Hamilton Mourao, declaró este martes a periodistas que aún no sabe qué falta para que el Gobierno de Jair Bolsonaro felicite al demócrata Joe Biden por su triunfo en las elecciones celebradas en Estados Unidos.

"No sé", dijo Mourao en una lacónica respuesta a un periodista que le indagó sobre el por qué de la falta de reconocimiento oficial de la victoria de Biden, ya confirmada este lunes por el Colegio Electoral de Estados Unidos, a pesar de que el mandatario saliente, Donald Trump, insiste en rechazar el resultado.

Tras esa decisión del Colegio Electoral, otros mandatarios que todavía se mantenían reacios a reconocer la victoria de Biden, como el mexicano Andrés Manuel López Obrador o el ruso Vladimir Putin, enviaron este martes sendos mensajes de felicitación al presidente electo.

El Gobierno brasileño, sin embargo, se mantiene en silencio y el presidente Jair Bolsonaro, un fervoroso defensor de las políticas y las ideas de Trump, no ha dicho una palabra sobre las elecciones en Estados Unidos en las últimas semanas.

Fuentes de la cancillería dijeron a Efe que deberá haber algún pronunciamiento "en breve", pero no confirmaron cuándo podría ser ni cuál sería el tono.

Hace dos semanas, la última vez que comentó el asunto, Bolsonaro afirmó que debía esperar a que se confirmase si, como sostiene Trump sin prueba alguna, hubo algún tipo de fraude en el proceso.

Desde el propio inicio de la campaña electoral en Estados Unidos el mandatario brasileño manifestó su apoyo a Trump y no escondió sus diferencias con Biden, en especial en relación a la agenda medioambiental.

En el primer debate de la campaña con Trump, el pasado septiembre, Biden se hizo eco de esas diferencias y dijo que Brasil debía contener la "destrucción" de la Amazonía, pues de otro modo podría enfrentar "consecuencias económicas significativas".

Asimismo adelantó que, si fuera electo presidente, como ocurrió, conversaría con otros países y ofrecería al Gobierno de Bolsonaro unos 20.000 millones de dólares para acabar con la deforestación.

El mandatario brasileño reaccionó de forma dura y advirtió que no aceptaba "sobornos, criminales demarcaciones o infundadas amenazas".

También afirmó entonces que "algunos no entienden que Brasil cambió", que la soberanía del país "es innegociable", y calificó la declaración de Biden como "lamentable".