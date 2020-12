Venezuela.- La Defensoría del Pueblo de Venezuela pide "multiplicar esfuerzos" para poner fin al tráfico de migrantes

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



La Defensoría del Pueblo de Venezuela ha reclamado este martes a las autoridades "multiplicar esfuerzos" para poner fin al tráfico de migrantes, después de que al menos 20 venezolanos hayan muerto tras el naufragio de una embarcación en la que pretendían alcanzar Trinidad y Tobago.



"Exhortamos a las autoridades de los cuerpos de seguridad competentes a continuar investigando las causas que originaron esta terrible tragedia e identificar a los responsables de este hecho", ha agregado la Defensoría en un comunicado difundido a través de Twitter, donde ha extendido sus condolencias a los familiares de las víctimas.



La Defensoría del Pueblo ha reconocido que "no es la primera vez que la tragedia enluta hogares de personas que por diversos motivos caen en redes de trata y tráfico", antes de sostener que las investigaciones de las autoridades han permitido imputar a 18 personas por "graves delitos" en el marco de la delincuencia organizada.



Así, la institución ha hecho un llamamiento "sobre todo a jóvenes y adolescentes" para que no se dejen "engañar" y no "caigan" en las redes de trata y tráfico de personas "para evitar que situaciones como esta se repitan".



De forma paralela, ha reiterado que "reconoce que la migración es un derecho humano" y ha puesto el foco en las acciones llevadas a cabo por el propio organismo para apoyar a los venezolanos que se encuentran en otros países "y han sido víctimas de violencia y explotación".



Por último, la Defensoría del Pueblo ha denunciado las medidas "coercitivas, unilaterales, extranjeras" que "ahogan la economía nacional", haciendo un llamamiento a gobiernos y agencias multilaterales para que "cesen las acciones de piratería, asedio, agresión y bloque de mercancías, repuestos, insumos médicos, maquinaria industrial, medicinas y alimentos".



En este sentido, ha señalado que estas acciones son "graves violaciones de Derechos Humanos" que "precarizan la economía de innumerables familias" en Venezuela.



Durante la jornada, Naciones Unidas ha lamentado la muerte de estos migrantes por el naufragio y ha subrayado que tragedias como esta evidencian los "riesgos extremos" que asumen quienes intentan cruzar las fronteras de la región.



Hace tres semanas, otro grupo de migrantes venezolanos, incluidos 16 niños, fue deportado de Trinidad y Tobago y permaneció 48 horas en altamar antes de regresar a la isla amparados por la orden de un tribunal. Las autoridades de Trinidad y Tobago alegan que las fronteras se encuentran cerradas por la pandemia de coronavirus.



El Ejecutivo de Nicolás Maduro ha atribuido de forma recurrente este tipo de tragedias a las sanciones impuestas por gobiernos extranjeros, especialmente Estados Unidos, pero para el autoproclamado "presidente encargado" venezolano, Juan Guaidó, solo pueden atribuirse a la "dictadura criminal".



La ONU estima que 5,4 millones de venezolanos han salido de su país, con un ritmo que se ha incrementado en las últimas semanas ha medida que se han ido relajando las restricciones aplicadas en la región para contener la pandemia de coronavirus. También han aumentado los cruces irregulares con el riesgo que ello conlleva para los migrantes.