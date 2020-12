Valverde por Casemiro, único cambio de Zidane para enfrentarse al Athletic

El centrocampista brasileño del Real Madrid Carlos Henrique Casemiro (i) y el también centrocampista, el uruguayo Federico Santiago Valverde, durante el entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. EFE/Javier Lizón

Madrid, 15 dic (EFE).- La presencia del centrocampista uruguayo Federico Valverde en el lugar del brasileño Casemiro, ausente por sanción, es la única novedad del once de Zinedine Zidane para enfrentarse al Athletic en el estadio Alfredo Di Stéfano.

El resto de jugadores serán los mismos que superaron al Atlético de Madrid 2-0 el pasado fin de semana. Por tanto, no habrá rotaciones en el equipo blanco sólo tres días después del choque ante el conjunto rojiblanco.

La alineación del Real Madrid es la formada por Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Valverde, Modric, Kroos; Lucas, Vinicius y Benzema.

En el Athletic, las principales novedades de su entrenador, Gaizka Garitano, serán Raúl García, Óscar De Marcos y Unai Vencedor, que no formaron parte del once que se enfrentó la pasada jornada al Valencia.

La alineación del Athletic la forman Unai Simón; Capa, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; Dani García, Vencedor; De Marcos, Raúl García, Berenguer; y Williams.