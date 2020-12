Un opositor cubano responde con abogados a la amenaza de periodista en Miami

En la imagen, el dirigente del exilio cubano Orlando Gutiérrez. EFE/Giorgio Viera/Archivo

Miami, 15 dic (EFE).- El dirigente del exilio cubano Orlando Gutiérrez gestiona - a través de sus abogados - la apertura de una causa penal en Miami por las amenazas recibidas a través de YouTube del periodista Edmundo García, quien dice hablar por el Gobierno cubano, el cual hasta ahora no se ha pronunciado al respecto.

Marcell Felipe y Rey Dorta, dos de los abogados del equipo, afirmaron este martes en una rueda de prensa que ya han contactado con la policía y "varias" agencias federales con vistas a que García, radicado también en Miami, responda por haber dicho, entre otros mensajes a Gutiérrez, "puede ser que tu Mercader esté en camino".

El vídeo donde hace esa referencia a Ramón Mercader, el asesino del revolucionario ruso Leon Trotsky, fue retirado de YouTube por violar la política de anti intimidación y ciberacoso de la plataforma.

Los abogados quieren ahora que se investiguen otros vídeos de "La tarde se mueve", el canal de García, a quien han informado por carta de sus intenciones.

Felipe aseguró que en el código de la comunidad de inteligencia el término "Mercader" se usa para referirse a un asesino que actúa fuera de la jurisdicción del gobierno que lo ordena y pidió no subestimar las amenazas de García.

Sobre todo porque hay antecedentes de "muertes misteriosas" e intentos de asesinato de personas contrarias al régimen cubano en EE.UU.

Según explicó Dorta, en los Estados Unidos un particular no puede presentar una demanda penal por sí mismo. El procedimiento es comunicar a las autoridades los hechos y pruebas para que investiguen y abran una causa si así lo consideran.

Los abogados subrayaron que el caso puede dar lugar también a una demanda civil, aunque por ahora el "enfoque es penal".

Felipe no quiso especular sobre los delitos estatales y federales que podrían imputarse a García ni qué castigos le corresponderían en caso de ser hallado culpable, pero mencionó que si efectivamente habla en nombre del Gobierno de Cuba -"Yo soy el Gobierno de Cuba", dijo- no habría cumplido con la ley estadounidense de registro de agentes extranjeros.

Al respecto, el abogado dijo que los periodistas deberían preguntar al Gobierno presidido por Miguel Díaz-Canel cuál es la relación con Enrique García, que en sus vídeos afirma ser general de brigada de las Fuerzas Armadas de Cuba y aparece en fotos con dirigentes cubanos como Raúl Castro y Abel Prieto.

Para Felipe y el propio Gutiérrez, el detonante de las amenazas fueron unas declaraciones del líder del Directorio Democrático de Cuba sobre el Movimiento San Isidro.

Gutiérrez dijo que si el Gobierno cubano respondiera a esos jóvenes artistas opositores con un baño de sangre, la respuesta debería ser una intervención internacional en Cuba liderada por Estados Unidos.

A partir de ahí Gutiérrez fue tachado de "terrorista", "cipayo" y "mascota yanqui" en medios del Gobierno cubano y sitios de periodistas afines, según se señaló en la rueda de prensa, a la que asistieron miembros del exilio "histórico" como Silvia Iriondo, Johnny López de la Cruz, Horacio García y Luis Zuñiga.

Gutiérrez, que ha recibido también el apoyo de los senadores republicanos por Florida Rick Scott y Marco Rubio, dijo que las amenazas no le van a hacer moderar sus opiniones ni cambiar sus actividades.

"Es intolerable que títeres pro Castro amenacen la vida, aquí en nuestro país de Orlando Gutiérrez, un hombre que ha dedicado su vida a la lucha por la libertad y la democracia en Cuba", escribió Scott.

El abogado Felipe, por su parte, señaló que si la intención es callar al exilio "como hacen con los opositores en Cuba", no lo van a conseguir en un país de leyes y donde la libertad de expresión está consagrada como un derecho de los ciudadanos.

"Todos somos el Movimiento San Isidro, todos somos Orlando Gutiérrez", subrayó Felipe, que a la vez es dirigente de la fundación Inspire America.