SpaceX quiere duplicar su valoración, dice Business Insider

(Bloomberg) -- Space Exploration Technologies Corp., de Elon Musk, está en conversaciones con inversores para una nueva ronda de financiamiento y quiere duplicar su valoración a hasta US$92.000 millones, informó Business Insider.

Las conversaciones aún están en una etapa temprana, y SpaceX quiere cerrar la financiación en enero, dijo Business Insider el lunes, citando a personas familiarizadas con el asunto. Es posible que el fabricante de cohetes no logre persuadir a los inversores de que su valoración debería duplicarse desde el nivel de un acuerdo cerrado hace unos cuatro meses, según la publicación.

SpaceX, que recaudó US$1.900 millones en agosto, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Desde la ronda de financiación anterior, SpaceX, que ya es una de las compañías privadas de más valor del mundo, ha volado su primera misión regular de tripulación a la Estación Espacial Internacional para NASA. Fue otro logro para una compañía pionera en la carrera por capitalizar la comercialización del espacio y que planea grandes inversiones en servicios de internet satelitales y un gran cohete nuevo.

La semana pasada, SpaceX realizó la primera prueba a gran altitud de su nuevo vehículo prototipo Starship SN8, que está diseñado para llevar humanos a la Luna, Marte y otros destinos. Musk consideró que el vuelo fue un éxito, a pesar de que la prueba terminó con una explosión en el aterrizaje en el sur de Texas.

SpaceX tiene dos vehículos de prueba Starship adicionales a punto de completarse y Musk ha dicho que es probable que la nave realice su primer vuelo orbital en 2021.

La compañía, con sede en Hawthorne, California, también tiene un contrato con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio para construir una nave espacial que pueda llevar humanos a la Luna como parte del programa Artemis de la agencia. En última instancia, Musk quiere enviar cientos de naves espaciales para colonizar Marte y llevar vida humana más allá de la Tierra.

Además de la exploración humana, SpaceX está construyendo una constelación de satélites Starlink para proporcionar Internet de banda ancha en todo el mundo desde la órbita terrestre baja. La compañía ha lanzado más de 700 satélites con miles más previstos para ofrecer cobertura global. La compañía ha iniciado el programa de prueba beta “Better Than Nothing” en EE.UU. y Canadá, con kits que cuestan US$499 más US$99 al mes por el servicio.

Nota Original:SpaceX in Talks for New Funds and $92 Billion Valuation: Report

©2020 Bloomberg L.P.