Solarpack sella en Ecuador proyecto fotovoltaico de 150 millones de dólares

Fotografía cedida por Presidencia de Ecuador del encuentro en el Palacio de Carondelet entre el presidente Lenín Moreno (c) y representantes de la empresa española Solarpack, en la que se selló la adjudicación de un proyecto fotovoltaico de envergadura en la costa ecuatoriana, inversión valorada en 150 millones de dólares, hoy en Quito (Ecuador). EFE/ Presidencia Ecuador

Quito, 15 dic (EFE).- Representantes de la firma española Solarpack han sellado este martes en una reunión con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, la adjudicación de un proyecto fotovoltaico de envergadura en la costa ecuatoriana, inversión valorada en 150 millones de dólares.

Especializada en el desarrollo, construcción y operación de proyectos solares fotovoltaicos a gran escala, la empresa logró recientemente la adjudicación de un proyecto tras una licitación abierta por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables de Ecuador.

Con ello, será responsable de la concesión, construcción, operación, mantenimiento y reversión al Estado Ecuatoriano del proyecto fotovoltaico de 258 MW, El Aromo, ubicado en la provincia costera de Manabí.

El responsable de desarrollo de negocio de Solarpack para las Américas y África, Jaime Solaun, manifestó tras una entrevista de cortesía con el mandatario ecuatoriano que la empresa con sede en Getxo (País Vasco) está "muy motivada" con el proyecto, que tendrá una vigencia de 20 años, basado en un contrato de concesión aún por firmar.

Solaun añadió que la inversión en Ecuador permitirá generar empleo local y conducirá a que la nación sea "más sustentable", y recordó que la compañía tiene presencia en once países, donde ha instalado 500 megavatios, entre ellos España, Chile, Perú o India.

El también representante de Solarpack Team, Iñigo Urízar, resaltó que el proyecto es "extremadamente innovador" y supone la generación de 200 megavatios en lo que hoy son las escombreras del anterior proyecto de construcción de lo que iba a ser la Refinería del Pacífico.

"Es el primer proyecto fotovoltaico de escala industrial de este país", resaltó, al tiempo que valoró que "las señales que ha dado el Estado ecuatoriano para la inversión extranjera son sólidas".

La inversión, indicó, es de alrededor de 150 millones de dólares y el proyecto se estima que se prolongue entre un año y 18 meses.

En una comparecencia durante el encuentro, celebrado en el Palacio presidencial de Carondelet, en Quito, el presidente ecuatoriano mencionó que "lo importante es dejar establecido para el próximo año seguramente esta inversión y otras inversiones".

Moreno avanzó que su Ejecutivo apostará por conseguir 3.500 millones de dólares de inversión extranjera, "tan necesaria para el país".

En la reunión también intervino el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz, quien aclaró que los inversionistas "corren con todo el riesgo y son responsables de la construcción, diseño, puesta en marcha y operación" de la central.

Y consideró que el proyecto representa "un paso más del Ecuador dentro de estos compromisos mundiales con el combate al cambio climático".