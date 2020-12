Rudi Garcia pide indulgencia para Thiago Mendes tras su entrada a Neymar

El entrenador del Lyon, Rudi Garcia, pidió este martes la indulgencia de la comisión de disciplina de la Liga de Fútbol Profesional francesa tras la expulsión del centrocampista brasileño Thiago Mendes, el domingo frente al París Saint-Germain, por una falta cometida en el tiempo de descuento sobre su compatriota Neymar.

"Thiago Mendes estará suspendido el miércoles ante el Brest pero espero que haya una decisión justa por parte de la comisión e indulgencia porque no me gusta nada todo el bombo mediático que se ha formado alrededor de esta tarjeta roja", dijo el técnico en rueda de prensa.

"Thiago no solo hizo un partido fantástico en París sino que tocó el balón en la falta que no discuto ya que tuvo la mala suerte de que el pie de Neymar quedó debajo de su trasero en la entrada. Francamente, tras la tarjeta amarilla, eso merecía la expulsión. Pero también he escuchado hoy a Thomas Tuchel decir que había muchas posibilidades de que Neymar esté disponible para jugar contra el Lille el domingo", declaró Garcia.

"Eso quiere decir, afortunadamente, que no hay una lesión seria y es bueno que los mejores jugadores del planeta, de los que (Neymar) forma parte, no se lesionen. Eso quiere decir que no hay una lesión importante, contrariamente a lo que hizo pensar la salida en camilla de Neymar el domingo", añadió el entrenador del Lyon, "contento de que el brasileño pueda volver a jugar muy pronto, el domingo si no puede ser el miércoles".

