Ruanda.- El héroe de 'Hotel Ruanda' denuncia a una aerolínea griega por complicidad en su detención

Paul Rusesabagina, mundialmente conocido como el héroe cuya historia narrar la película 'Hotel Ruanda', ha presentado una denuncia contra una compañía aérea chárter griega en Estados Unidos por su presunta complicidad en la trama que permitió su arresto y traslado a su país natal a finales de agosto pasado.



Rusesabagina llegó detenido a Ruanda tras haber "desaparecido", según denunció su familia, cuando se disponía a viajar desde Dubai hacia Burundi. En su denuncia presentada el lunes ante un tribunal de San Antonio, en Texas, el ruandés ha explicado que subió a bordo de un vuelo de GainJet Aviation SA pensando que volaba hacia Burundi, donde iba a dar una charla, pero al bajar del avión descubrió que estaba en Kigali, donde fue detenido y permanece encarcelado.



Según argumenta en la denuncia, tanto el piloto como el copiloto del avión eran responsables de la seguridad de los pasajeros pero no hicieron nada cuando vieron que sus captores le ataban las manos antes de que el aparato aterrizara en Kigalil.



"GainJet y sus empleados y agentes no emitieron ningún llamamiento internacional 'Mayday' en la radio" para alertar de una situación de emergencia en el vuelo, explica Robert Hilliard, abogado de la familia Rusesabagina --que desde hace años vive en Texas--, en la denuncia de 90 páginas a la que ha tenido acceso Blooomberg.



Además, en ella se acusa a Constantin Niyomwungere, un agente del servicio secreto ruandés que engañó a Rusesabagina haciéndole creer que iba a ofrecer una charla, de conspirar con GainJet y violar las leyes antiterroristas y contra los derechos de las víctimas de terrorismo de Estados Unidos.



Entre los cargos presentados contra Rusesabagina en Ruanda figuran crear y formar parte de un grupo armado irregular, financiación de terrorismo, actividades terroristas para fines políticos, conspiración para cometer actividades terroristas y ordenar actos de terrorismo.



Un tribunal ruandés rechazó el 2 de octubre su petición para ser liberado bajo fianza debido al riesgo de fuga e incidió en que hay motivos para sospechar que Rusesabagina cometió los actos que se le imputan, especialmente en lo relativo a sus lazos con el Frente de Liberación Nacional (FLN), considerado un grupo terrorista por Kigali.



El detenido reconoció a finales de septiembre sus lazos con el FLN, si bien esgrimió que su papel era únicamente de carácter "diplomático". Así, dijo que el Movimiento Ruandés para el Cambio Democrático (MRDC) creó el FLN "como un brazo armado, no como un grupo terrorista como afirma el fiscal". "No niego que el FLN cometió crímenes, pero mi papel era la diplomacia", destacó.



Rusesabagina es mundialmente conocido después de que su historia quedara recogida en la película 'Hotel Ruanda'. Como gerente en funciones del hotel Mille Collines, en Kigali, consiguió proteger dentro del establecimiento a más de 1.200 tutsis y hutus moderados durante el genocidio de 1994 --en el que fueron masacrados cerca de 800.000 tutsis y hutus moderados-- aprovechando sus contactos.