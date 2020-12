Rita Moreno liderará la delegación latina de Sundance 2021

En la imagen la leyenda latina Rita Moreno. EFE/EPA/ALBA VIGARAY/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 15 dic (EFE).- La leyenda latina Rita Moreno, protagonista del documental "Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go For It", liderará la delegación latina en el Festival de Cine de Sundance (EE.UU.), en donde también habrá representación de España, México, Argentina y Brasil.

"Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go For It", dirigido por Mariem Pérez Riera, aparece en el apartado de documentales estadounidenses de Sundance 2021, que se celebrará del 28 de enero al 3 de febrero y que, debido a la pandemia, tendrá proyecciones en internet y en salas de todo el país más allá de su habitual sede de Park City (Utah, EE.UU.).

El título sobre Rita Moreno se verá las caras en ese apartado con los documentales "Users", de la mexicana Natalia Almada; y con "Rebel Hearts", del brasileño Pedro Kos.

En la categoría de películas dramáticas estadounidenses figura "John and the Hole", cinta del realizador español Pascual Sisto.

Además, la coproducción hispana-estadounidense "El planeta", con la argentina Amalia Ulman como directora y el español Nacho Vigalondo en el reparto, competirá en la sección de dramas internacionales.

Argentina hará doblete en esa categoría gracias a "The Dog Who Wouldn't Be Quiet" de la cineasta Ana Katz.

Y Brasil también contará con representación en el apartado de dramas internacionales con "The Pink Cloud" de Iuli Gerbase.

Fuera de las categorías competitivas hay otros títulos latinos como la coproducción entre México y EE.UU. "Son of Monarchs", que cuenta con Tenoch Huerta en su elenco y que se verá en NEXT (sección de Sundance destinada a las cintas más innovadoras).

Sundance es la cita más importante para el cine independiente en todo el mundo, pero por su programación siempre se dejan caer muchas figuras de la gran pantalla en proyectos más modestos de lo habitual.

Así, Eugenio Derbez ("Coda"), Tessa Thompson y Ruth Negga ("Passing", debut en la dirección de Rebecca Hall), Ed Helms ("Together Together"), Nicolas Cage ("Prisoners of the Ghostland"), Michael Cera ("Cryptozoo"), Olivia Wilde ("How it Ends"), Robin Wright y Demián Bichir ("Land"), o Constance Wu ("I Was a Simple Man") son algunos de los nombres más conocidos que figuran tanto en las categorías a concurso como en las no competitivas.

UN FESTIVAL ESPECIAL Y MUY DIVERSO

Sundance destacó hoy que 70 de los 140 filmes y proyectos que forman parte del festival de 2021 fueron dirigidos por una o más mujeres.

De la misma forma, 71 películas contaron con personas de color como realizadores y 21 cintas fueron dirigidas por cineastas que se identifican como miembros de la comunidad LGBTQ+.

Además de los esfuerzos por aumentar la diversidad de su festival, Sundance en 2021 será especial ya que, debido a la pandemia, su programación podrá disfrutarse en internet con proyecciones por "streaming" que después contarán con coloquios.

Sundance también organizará este año lo que ha llamado "pantallas satélites", que son un conjunto de salas independientes y autocines en donde también se podrá disfrutar de este festival fundado por Robert Redford.

Estas "pantallas satélites" de Sundance incluyen autocines y salas de diferentes ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Miami o San Juan de Puerto Rico.

Hasta ahora, las montañas nevadas de Park City eran el refugio de Sundance y un lugar al que, durante dos semanas, se desplazaba la industria para presentar todo tipo de proyectos.

Este año solo habrá un cine abierto en Park City durante el festival (The Ray), pero en cambio Sundance podría tener un peso mayor y especial en la temporada de premios de Hollywood de 2021 debido a los cambios en los Óscar, que se aplazaron hasta el 25 de abril y extendieron al 28 de febrero el límite de estreno para las películas que quieran ser candidatas.