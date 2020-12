Republicanos, Putin, Bolsonaro y López Obrador reconocen victoria de Biden en EEUU

Actualzia tras mensaje de felicitaciones de Bolsonaro ///Brasilia, 15 Dic 2020 (AFP) - El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, un aliado ideológico de Donald Trump, fue el último de los líderes del grupo de potencias industrializadas y emergentes del G20 en felicitar a Joe Biden por su victoria en las presidenciales estadounidenses."Saludo al presidente Joe Biden", afirmó Bolsonaro, según una nota transmitida por la cancillería. "Estoy pronto para trabajar con Su Excelencia para dar continuidad a la construcción de una alianza Brasil-EEUU, en defensa de la soberanía, la democracia y la libertad en todo el mundo, así como en la integración económico-comercial en beneficio de nuestros pueblos", agregó.Las felicitaciones de Bolsonaro llegaron unas horas después de las del ruso Vladimir Putin y el mexicano Andrés Manuel López Obrador y completan las de los miembros del G20. Las tres se produjeron al día siguiente de la ratificación de la victoria de Biden por el Colegio Electoral de Estados Unidos.Bolsonaro, llamado el "Trump tropical", nunca ocultó sus simpatías por el republicano y durante la campaña sostuvo con el ahora presidente electo de Estados Unidos polémicas en torno a la deforestación amazónica.Esa demora en manifestarse, según algunos analistas, podría acentuar los "desencuentros" entre las dos mayores economías hemisféricas, aunque otros opinan que se trata de un gesto sin consecuencias si Brasil sigue respaldando a Washington en su confrontación con China.En un debate electoral con Trump a fines de septiembre, Biden amenazó al gobierno brasileño con "consecuencias económicas significativas" si no actúa contra la deforestación de la mayor selva tropical del planeta. Bolsonaro repuso que esa declaración "desastrosa y gratuita" ponía en riesgo la "convivencia cordial" entre los dos países.Días después de la victoria de Biden, contra la cual Trump presentó varios recursos, el mandatario brasileño preguntó con ironía si las elecciones estadounidense ya habían terminado y advirtió al demócrata, sin mencionarlo, que Brasil tiene "pólvora". - "Sólo un detalle" -"Desde la campaña [estadounidense] ya había una preocupación por la distancia entra las agendas prioritarias de Bolsonaro y Biden en relación a la conservación ambiental, el desarrollo sostenible o los derechos humanos. Esa demora en reconocer la victoria de Biden potencia el riesgo de desencuentros en política externa", dijo a la AFP el analista Thomaz Favaro, de Control Risks.Rubens Barbosa, exembajador brasileño en Washington y actual presidente del Instituto de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior (Irice), piensa que felicitar o no a Biden "es sólo un detalle que forma parte de la cortesía diplomática. Lo que va a marcar las relaciones entre ambos son los grandes temas como el medio ambiente o el 5G".Brasil debe licitar en 2021 la instalación de la red 5G (internet móvil de muy alta velocidad), una espinosa cuestión que enfrenta a nivel global a China y Estados Unidos, los dos principales socios comerciales del país sudamericano.Por ahora, el mandatario brasileño ha evitado definirse. Pero en noviembre su gobierno manifestó simpatía con el programa "Clean Network", promovido por Trump para frenar el avance de China en esa tecnología a nivel global.Para Oliver Stuenkel, profesor de Relaciones Internacionales en la Fundación Getulio Vargas de Rio de Janeiro, Bolsonaro se resistió cuanto pudo a reconocer a Biden "porque quiere tener la libertad de utilizar la estrategia postelectoral de Trump, en caso perder las elecciones de 2022".Para Bolsonaro "es importante decir que en Estados Unidos robaron la elección, a fin de sustentar una narrativa para 2022", declaró a la AFP.jm/js/dga ------------------------------------------------------------- El mexicano López Obrador felicita en carta a Biden por su triunfo en EEUUMéxico, 15 Dic 2020 (AFP) - El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, felicitó al demócrata Joe Biden por su triunfo en la presidencial de Estados Unidos del mes pasado, en una carta en la que pide colaborar en materia migratoria y respeto a la soberanía mutua."Le expreso mi reconocimiento por su postura a favor de los migrantes de México y del mundo, lo cual permitirá (...) promover el desarrollo de las comunidades del sureste de México y de Centroamérica", dijo este martes López Obrador en conferencia de prensa.El mandatario, quien tiene una estrecha relación con el actual presidente estadounidense, Donald Trump, se contaba entre los pocos dirigentes del mundo que aún no habían felicitado a Biden. Su argumento era que el triunfo del demócrata debía ser ratificado por el Colegio Electoral, lo que ocurrió el lunes.En la carta, con fecha del 14 de diciembre, López Obrador subraya la estrecha relación de México y Estados Unidos, que comparten cerca de 3.200 kilómetros de frontera común. "Los gobernantes debemos esforzarnos en mantener buenas relaciones bilaterales fincadas en la colaboración, la amistad y el respeto a nuestras soberanías", señala.López Obrador dijo que espera poder dialogar pronto con Biden sobre asuntos de la agenda bilateral, en especial la migración.Ambos países enfrentan también desafíos en seguridad: México es una ruta del narcotráfico hacia Estados Unidos, mientras que desde el norte llegan ilegalmente armas hacia territorio mexicano, en medio de una ola de violencia criminal.Durante la presidencia de Biden se profundizará la implementación del T-MEC, el nuevo acuerdo comercial de América del Norte negociado por exigencia de Trump. Analistas, que criticaron a López Obrador por demorar su felicitación, estiman que Biden vigilará estrechamente que México cumpla con compromisos en materia laboral y energética.Trump afirma sin pruebas que perdió las elecciones por un supuesto fraude, una situación que López Obrador llegó a comparar con la elección de México en 2006, cuando el izquierdista fue derrotado por menos del 1% de los votos. sem/gma ------------------------------------------------------------- Putin felicita a Biden y se dice dispuesto a "colaborar" con él (Kremlin)Moscú, 15 Dic 2020 (AFP) - El presidente ruso, Vladimir Putin, felicitó el martes a Joe Biden por su victoria en las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre y se dijo dispuesto a trabajar con él, pese a las deterioradas relaciones bilaterales."Por mi parte, estoy listo para una colaboración y para establecer contactos con usted", dijo Putin en un telegrama, según informó el Kremlin.El presidente ruso es uno de los pocos dirigentes que esperó la votación del colegio electoral estadounidense a favor de Biden para felicitarle, explicando esta actitud por la incertidumbre que pesaba sobre el resultado de los comicios del 4 de noviembre, debido a que Donald Trump se negaba a reconocer su derrota y presentó varios recursos ante la justicia."Putin deseó éxito al presidente electo y le garantizó que está convencido de que Rusia y Estados Unidos (...) pueden, pese a sus desacuerdos, resolver numerosos problemas y desafíos" en el mundo, agregó el Kremlin en su comunicado.Biden prometió firmeza frente a Rusia, acusada de injerencia en el sistema electoral estadounidense para favorecer en 2016 la elección de Trump.El presidente saliente ha negado siempre que se hubiera beneficiado de algún tipo de acción rusa, al igual de Putin, pese a las conclusiones de investigadores estadounidenses, que provocaron importantes sanciones contra Rusia.alf/apo/jhd/bl/zm