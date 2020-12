Raiola considera "improbable" que Pogba se vaya en enero

Paul Pogba. EFE/EPA/PETER POWELL/Archivo

Londres, 15 dic (EFE).- Mino Raiola, agente del jugador Paul Pogba, aseguró que es "improbable" que el francés se marche del Manchester United en el próximo mercado invernal.

Raiola ya dejó caer la semana pasada una posible salida de Pogba, aludiendo a que el jugador no está contento en el United y a que le gustaría cambiar de equipo, deseo que ha estado en la boca del futbolista desde hace meses.

"Es muy complicado que los grandes jugadores se muevan en enero. Veremos qué pasa en verano", dijo el agente en la gala del premio Golden Boy.

El futuro del centrocampista galo lleva años siendo objeto de constante especulación en Old Trafford y, aunque últimamente había recuperado la confianza de Ole Gunnar Solskjaer, eso no impidió que Raiola soltase la bomba de su posible marcha antes del partido más importante de la temporada.

Posteriormente, el United cayó en la fase de grupos de la Liga de Campeones, mientras que en la Premier League va octavo, a cinco puntos del líder.