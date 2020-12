Progresan los derechos de los homosexuales, pero sigue siendo delito en 69 países

SHOTLIST PARÍS, FRANCIA4 DE JULIO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general dos manifestantes posando con una bandera del arco iris2. Plano medio banderas del arco iris en primer plano, manifestantes en el fondo3. Plano general dos manifestantes posando con una bandera del arco iris4. Primer plano carteles que decían: "Sin orgullo sin personas seropositivas" (FRANCÉS: "Pas de pride sans les séropos")5. Paneo de derecha a izquierda personas reunidas antes de que comience la marcha6. Plano general Manifestante gritando consignas a través de un megáfono7. Plano general Manifestante gritando consignas a través de un megáfono8. Plano medio manifestantes9. Plano medio mujer hablando antes de la marcha10. Plano medio manifestante posando para la cámara11. Plano medio dos manifestantes se besan frente a la cámara con cubrebocas12. Plano medio manifestante posando para la cámara13. 2 DEPECHES DE CONTEXTE: EnfoqueProgresan los derechos de los homosexuales, pero sigue siendo delito en 69 países Por Christophe VOGTGinebra, 15 Dic 2020 (AFP) - Los derechos de lesbianas, gays y bisexuales progresaron en 2020, pero aún hay 69 países que penalizan las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo, informó este martes la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex.Son uno menos que el año pasado porque Gabón se retractó de una ley aprobada en 2019, la de "menor duración de su tipo de la historia moderna", dijo el abogado argentino Lucas Ramón Mendos, coordinador de investigación de ILGA World y autor principal del informe anual, publicado el martes."Además, la semana pasada el parlamento de Bután aprobó un proyecto de ley "para despenalizar las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, que pronto podría ser promulgado", añadió.Según la asociación, al menos 34 Estados miembros de la ONU, más de la mitad de los que tienen leyes que penalizan, las han aplicado en los últimos cinco años, aunque el número es "quizás mucho mayor"."Dondequiera que existan tales disposiciones", explica Lucas Ramón Mendos, "las personas pueden ser denunciadas y detenidas en cualquier momento, aunque solo sean sospechosas de mantener relaciones sexuales con una persona del mismo sexo. Los tribunales las persiguen activamente y las condenan a prisión, flagelación en público e incluso a muerte".La pandemia de covid-19 también ha tenido efectos nocivos."En muchos lugares donde las leyes ya eran una causa de desigualdad, las cosas empeoraron", acusó la alemana Julia Ehrt, directora de los programas de ILGA World.Cita como ejemplo la proliferación de las "zonas libres de LGBT" en Polonia, el intento de Indonesia de impulsar las "terapias de conversión" y la anulación de dos prohibiciones de tales prácticas en Florida, en Estados Unidos. Supuestamente estas "terapias" cambian la orientación sexual. Son muy polémicas debido a los riesgos psicológicos que conllevan y la falta de pruebas de que sean eficaces. - Las buenas noticias - ILGA World también ha encontrado hechos positivos en 2020, según ella, "contra todo pronóstico".La organización destaca que en julio de 2020 Sudán ha derogado la pena de muerte para los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo, Alemania es ahora uno de los cuatro Estados miembros de la ONU que han prohibido las "terapias de conversión" a nivel nacional, y "otras jurisdicciones en Australia, Canadá, México y Estados Unidos han seguido su ejemplo".ILGA World también se alegra de que el matrimonio entre personas del mismo sexo "sea ahora una realidad en 28 Estados miembros de Naciones Unidas".Costa Rica se convirtió en el primer país de América central en autorizar el matrimonio igualitario y "34 Estados miembros de Naciones Unidas prevén formas de reconocimiento para las parejas del mismo sexo", subraya la organización con sede en Ginebra. En diciembre de 2020, 81 Estados miembros de la ONU tienen leyes que protegen contra la discriminación en el trabajo basada en la orientación sexual. "Hace veinte años, eran 15", recuerda ILGA World.vog/erl/zm ------------------------------------------------------------- Parlamento de Hungría aprueba paquete de leyes discriminatorias de homosexualesBudapest, 15 Dic 2020 (AFP) - El Parlamento húngaro aprobó el martes varias leyes contra los grupos homosexuales y bisexuales, incluyendo una que consagra la noción tradicional de género en la Constitución y otra que prohíbe de facto la adopción para las parejas del mismo sexo."La madre es una mujer, el padre es un hombre", decreta una enmienda a la constitución aprobada con el apoyo de la mayoría de los diputados, según el sitio web oficial de la Asamblea.La enmienda define el sexo como solo el del nacimiento y añade: "La educación se imparte de acuerdo con los valores basados en la identidad constitucional y la cultura cristiana" del país.El gobierno justificó la enmienda por la necesidad de "proteger al niño de posibles interferencias ideológicas o biológicas" del mundo occidental moderno.El Parlamento también aprobó una ley que solo permite a las parejas casadas adoptar niños, lo que en la práctica excluye a los homosexuales, que no pueden unirse en Hungría. Se pueden conceder dispensas en casos excepcionales. Desde mayo ya está legalmente prohibido registrar un cambio de sexo en el estado civil en este país centroeuropeo, miembro de la Unión Europea (UE), cuyo primer ministro Viktor Orban, que lleva diez años en el poder sin interrupción, promueve el "iliberalismo". En esta cruzada por defender los "valores cristianos" tradicionales, Viktor Orban se ha visto recientemente debilitado por el caso Jozsef Szajer. A finales de noviembre, este diputado europeo cercano a Orban fue sorprendido en una fiesta libertina gay, un caso que provocó protestas de la oposición y de la prensa independiente contra la hipocresía del gobierno húngaro.Varias organizaciones internacionales (ONU, Consejo de Europa, OSCE, UE) acusan regularmente al jefe de gobierno de burlarse de los valores europeos.Hungría ya fue condenada por los tribunales europeos por no respetar la primacía del derecho comunitario sobre la legislación nacional. En este contexto, Viktor Orban anunció la semana pasada su intención de presentar un recurso contra la introducción de un nuevo mecanismo que vincula el pago de fondos europeos al respeto del estado de derecho.mg-anb/mba/pc/mb