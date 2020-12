Pandemia muestra la necesidad de transformar el sistema de salud en Ecuador

Médicos y trabajadores de salud se preparan en un improvisado hospital en el Centro de Convenciones en Guayaquil (Ecuador). EFE/ Mauricio Torres/Archivo

Quito, 14 dic (EFE).- La pandemia del coronavirus ha mostrado la necesidad de la transformación del sistema de salud ecuatoriano para dar prioridad a la salud, la educación y la digitalización, según coincidieron este lunes varios expertos.

"Esta pandemia tiene que enseñarnos y exigirnos para que la próxima pandemia, que está a la vuelta de la esquina, no nos encuentre de la misma manera", dijo el doctor Fernando Sacoto, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública.

Durante su participación en el foro virtual "La transformación de los sistemas de salud: retos y oportunidades", organizado por la Agencia Efe y moderado por el periodista ecuatoriano Andrés Carrión, el experto destacó que, si bien la pandemia tomó por sorpresa a los sistemas de salud latinoamericanos, hubo países que tuvieron una mejor respuesta.

Detalló que la covid-19, que ya suma en Ecuador más de 202.000 casos de contagio y casi 14.000 muertes, dejó al descubierto toda una serie de carencias en la región, entre ellas, la poca importancia que se ha otorgado a la salud pública.

Para Ernesto Kruger, CEO de Kruger Corporation, con esta situación el mundo fue sometido a un proceso que nunca antes había pasado y, en particular, han sido los sistemas de salud los que han tenido muchos desafíos, como la medicina que se ha visto en la necesidad de digitalizarse, pero aún hay mucho camino por delante.

"No es posible, por ejemplo, que caduquen varias medicinas cuando existe tecnología que permite que no suceda", apuntó.

María Pía Orihuela, directora general de Roche Ecuador, afirmó que la covid-19 "nos ha hecho vivir una situación inédita, algo para lo que no estábamos preparados".

Detalló que esta situación ha impactado especialmente en las enfermedades no transmisibles, ventilando "la desatención del sistema de salud en esos otros pacientes y es ahí donde se tiene que trabajar".

ACELERAR DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN

Sacoto aseguró que la pandemia ha desvelado la urgencia de la transformación en los sistemas de salud especialmente en todo lo relacionado con la digitalización y la innovación.

"Realmente en el tema de innovación y digitalización Ecuador y muchos países tienen que cambiar, estamos muy rezagados", apuntó.

Por su parte, Kruger consideró que con la pandemia la educación tecnológica se ha acelerado, pues ahora la gente se conecta para comunicarse, ya sean adultos o niños.

Sin embargo, advirtió que el principal reto no está en el proceso tecnológico, sino en el tema regulatorio.

"Se debe trabajar en cómo hacer que las leyes sean inteligentes y plantear soluciones que permitan arrancar esta transformación", explicó.

Ecuador, abundó, tiene todavía la tarea pendiente de democratizar la salud, sin embargo, para ello debe trabajar en la inclusión digital, en que "el acceso a internet esté en todos los lugares del país" y con ello se logrará que aparezca fácilmente la telesalud.

Desde la óptica de la industria farmacéutica, Orihuela aseguró que, en el caso de Roche, se invierten millones de dólares para que hayan soluciones, no obstante "necesitamos acelerar la innovación en Ecuador".

LA PREVENCIÓN

Wilson Merino, presidente del Directorio de la Fundación Cecilia Rivadeneira, aseveró que uno de los puntos centrales en los que debe enfocarse la transformación del sistema de salud es el enfoque sistémico.

Exaltó la necesidad de poner a la salud en el centro y avanzar en la promoción y prevención para que llegue a diversos lugares del país, e instó a que una de las mayores innovaciones en el sistema de salud ecuatoriano sería involucrar a los pacientes y a sus familias.

"La participación de la ciudadanía es fundamental. El rol del ciudadano pareciera que consiste en votar, cuando su rol es informarse, organizarse y participar", señaló.

Finalmente, la directora general de Roche destacó la importancia de las alianzas público-privadas en esas transformaciones.

"Estamos aquí para poner el hombro, apoyar en cosas que van más allá de medicamentos", puntualizó.

El objetivo, aseguró, es poder ayudar a que el sistema siga siendo sostenible y que los pacientes sigan siendo atendidos y puedan tener acceso a las tecnologías.