Once muertos en incendio en residencia de ancianos en Rusia

Once muertos en incendio de una residencia de ancianos en Rusia (oficial)Moscú, 15 Dic 2020 (AFP) - Once personas murieron el martes en el incendio de una residencia de ancianos en Baskortostán, en la región de los Urales de Rusia, informó la fiscalía rusa en un comunicado.La fiscalía anunció que inició una investigación por violación de las reglas de seguridad y muerte por imprudencia.El incendio se produjo en una residencia de madera en la localidad de Isbuldino, donde se encontraban 15 personas, indicaron los servicios de rescate.Cuatro personas pudieron escapar del edificio en llamas, indicaron los bomberos que hallaron once cuerpos en la residencia.El establecimiento de asistencia social a los ancianos no tenía autorización para alojarlos, indicó la agencia de prensa rusa Interfax, citando fuentes administrativas.Las explosiones o incendios accidentales son relativamente frecuentes en Rusia debido a la vetustez de las infraestructuras o al incumplimiento de las normas de seguridad.mp/jhd/zm