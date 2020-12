"Ojalá que pueda estar" Ansu Fati contra el PSG, desea Koeman

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, mostró este martes su confianza en tener al joven prodigio Ansu Fati (rodilla) restablecido "para los dos partidos" contra el PSG en octavos de final de la Champions en febrero.

"Es complicado estimar cuándo puede regresar un jugador lesionado. Está trabajando todos los días en el club para mejorar, para estar bien físicamente. Ojalá que pueda estar para los dos partidos contra el PSG (el 16 de febrero y el 10 de marzo), pero dependerá de su situación", dijo Koeman este martes en rueda de prensa.

"No hay que arriesgar nada. Veremos cómo estará, hay tiempo. Tampoco no hay que arriesgar nada, por su edad, no puede arriesgar mucho en este sentido", afirmó Koeman, antes del partido liguero contra la Real Sociedad del miércoles.

El joven extremo internacional español fue operado de una fractura del menisco interno de la rodilla izquierda el 9 de noviembre y se estima que estará de baja hasta finales de febrero, según comunicó entonces el Barça.

Para Koeman, el Barça "estará más fuerte" en febrero y marzo para enfrentarse al PSG en la Champions.

"No podemos saber cómo estaremos nosotros y como estarán ellos. Ojalá que tengamos a todos los jugadores disponibles, estaremos más fuertes que en este momento. El contrario tampoco tiene una trayectoria como en años anteriores, es un equipo que también tiene sus altibajos", añadió el técnico azulgrana.

El Barça tampoco puede contar con Gerard Piqué, tocado en los ligamentos de la rodilla desde finales y de noviembre ni con el extremo internacional francés Ousmane Dembélé, víctima de una elongación en los isquiotibiales del muslo derecho.

pve/gr/iga