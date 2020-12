Neymar podría jugar incluso el próximo domingo, según Tuchel

EFE/EPA/YOAN VALAT

París, 15 dic (EFE).- El entrenador del París Saint-Germain, Thomas Tuchel, aseguró este martes que la lesión que sufre el brasileño Neymar "no es muy grave" e incluso no descartó que pueda jugar este próximo domingo contra el Lille en partido de liga.

"No es una lesión demasiado grave la de Neymar. Pasará más pruebas mañana. No puedo decir que vaya a jugar contra Lille (el domingo) pero tampoco es completamente imposible", señaló el técnico en la rueda de prensa previa al duelo liguero de mañana contra el Lorient.

El brasileño se lesionó el pasado domingo en el tiempo de descuento del partido contra el Lyon, en el que el PSG perdió y cedió el liderato al Lille.

Tras recibir una dura entrada de su compatriota Thiago Mendes, el futbolista más caro de todos los tiempos abandonó el terreno de juego en camilla, con evidentes gestos de dolor y con lágrimas en los ojos.

El PSG indicó este lunes que los resultados de las primeras pruebas eran "tranquilizadoras" y el propio jugador indicó en las redes sociales que "podía haber sido peor".

El diario "L'Équipe" aseguró que inicialmente el club, a nivel interno, daba por perdido al jugador para lo que resta de año, es decir, tras partidos ligueros, y que la convalecencia podía durar otras tres semanas.

El PSG juega mañana contra el Lorient, antes de afrontar el domingo al Lille y cerrar tres días más tarde 2020 frente al Estrasburgo.

Su primer partido de 2021 está programado el 6 de enero frente al Saint-Etienne, antes de afrontar cuatro días más tarde al Brest y jugarse la Supercopa de Francia contra el Olympique de Marsella el 13 de enero.

El equipo francés se medirá el 16 de febrero contra el Barcelona en octavos de final de la Liga de Campeones.

Tuchel también se refirió hoy a ese cruce: "Fue un sorteo muy difícil que nos ha emparejado contra un rival muy fuerte, un gran club. Será un gran partido y haremos todo lo posible para llegar en buena forma. Ahora tenemos que centrarnos en la liga, tenemos que ser regulares y tener un buen rendimiento".