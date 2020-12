Mike McCarthy tiene asegurada su continuidad con Cowboys para el 2021

El pasado enero, McCarthy firmó un acuerdo por cinco temporadas como el noveno entrenador en jefe en la historia de los Cowboys. EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Frisco (Texas, EE.UU.), 14 dic (EFE).- La temporada perdedora que llevan los Cowboys de Dallas, la primera bajo la dirección de su nuevo entrenador en jefe McCarthy, no le costará el puesto y tendrá asegurada su vuelta para el 2021.

El vicepresidente ejecutivo de los Cowboys, Stephen Jones, a través de la emisora local 105.3 The Fan, en Dallas, descartó este lunes cualquier especulación de que el equipo estaría buscando un reemplazo para McCarthy después de solamente un año en el puesto.

"No habrá absolutamente ningún cambio con el entrenador Mike McCarthy", destacó Jones, notando además que le sorprendió que se discutiera incluso como una posibilidad, dadas las circunstancias en torno al 2020 involucrando a la pandemia de coronavirus y el número de lesiones que los Cowboys han sufrido.

"Si miras su historial y sus logros, ha sido siempre un entrenador ganador y nadie duda que Mike (MacCarthy) también lo demostrará antes que concluya su contrato con los Cowboys", aseguró Jones.

Después de una victoria a domicilio por 7-30 ante los Bengals de Cincinnati Bengals, logrado el domingo, los Cowboys tienen marca de 4-9 en la primera campaña de McCarthy y han ganado apenas dos de sus últimos ocho encuentros.

Sin embargo, los Cowboys con tres triunfos en los tres partidos finales que aún restan de temporada regular y tres derrotas del Washington Football Team, Dallas ganaría el título de la División Este de la Conferencia Nacional (NFC).

Pero, con una derrota más de Dallas, Washington ganaría la división y las esperanzas de postemporada para los Cowboys se acabarían.

El pasado enero, McCarthy firmó un acuerdo por cinco temporadas como el noveno entrenador en jefe en la historia de los Cowboys.

En sus últimos 41 partidos, no obstante, acumula un registro de 15-25-1, incluyendo sus 28 partidos finales con los Packers de Green Bay.

En nueve de sus 13 temporadas, los Packers se metieron a los playoffs, con una victoria de Super Bowl y cuatro apariciones en el Juego de Campeonato de la NFC.

Aunque McCarthy esté seguro, podría haber otros cambios al grupo de entrenadores, especialmente con una defensiva que se ha convertido en su mayor debilidad al ocupar el último puesto en puntos y yardas terrestres permitidas en la NFL.