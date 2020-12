Mejor pegarle a un cojín: ayuda para padres en momentos difíciles

ARCHIVO - Caos en las habitaciones, mucho ruido: la vida cotidiana con los niños tiene sus momentos de estrés. Foto: Andrea Warnecke/dpa

La jornada laboral fue agotadora, de la habitación de los niños solo salen gritos y el piso del salón está cubierto de cojines y libros por todas partes. En esos momentos, a los padres no siempre les resulta sencillo mantener la calma. Pero, ¿qué se puede hacer cuando se siente que la ira se apodera de todo? "Es indispensable interrumpir la situación por un momento, por ejemplo yendo a otra habitación, pegarle a un cojín o contar internamente hasta diez", recomienda Martina Huxoll von Ahn. La subdirectora de la Asociación Alemana de Protección Infantil en Berlín subraya que esto evita que la situación escale aún más. La experta advierte que si hay niños pequeños en el hogar que no pueden quedarse solos en una habitación, los padres deberían ver si no hay alguien cerca que pueda ayudarlos un momento. ¿Pegarle a un cojín o irse del lugar? Huxoll von Ahn señala que cada uno debe ver, individualmente, qué es lo que más lo puede ayudar en una situación en que se siente sobrepasado por todo. "No hay una receta para todos", aclara. En un estudio presentado recientemente, una de cada seis personas reconoció haber apelado a algún tirón de orejas como método de crianza de sus hijos. Además, cerca de un 43 por ciento consideró que "una palmadita en el trasero" era apropiada. Investigadores de la Clínica de Psiquiatría y Psicoterapia infantil y adolescente del hospital universitario de Ulm entrevistaron a 2.500 personas para el estudio encargado por Unicef y la Asociación Alemana de Protección Infantil. "Una gran mayoría de los padres aboga por criar a sus hijos sin violencia", destaca Huxoll von Ahn. La experta advierte que a veces hay cierta distancia entre el deseo y la realidad. En especial en aquellos que en su propia infancia sufrieron un trato violento porque, según señala la especialista, se les hace difícil quebrar esos patrones. dpa