Manuel Díaz "El Cordobés", cauto sobre el enfrentamiento entre su amigo Fran Rivera e Isabel Pantoja

Manuel Díaz "El Cordobés" y Virginia Troconis, en una imagen de archivo



MADRID, 15 (CHANCE)



El pasado sábado Alba Díaz cumplió 21 años y, con unos días de retraso, Manuel Díaz "El Cordobés" ha viajado a la capital, acompañado por su mujer, Virginia Troconis, para celebrar el cumpleaños de su primogénita, fruto de su relación con Vicky Martín Berrocal. Discreto, y asegurando "que no conozco la historia", el torero ha evitado opinar del enfrentamiento que su gran amigo Francisco Rivera mantiene con Isabel Pantoja para que la tonadillera les entregue a él y a Cayetano los objetos personales de Paquirri.



- CHANCE: Chicos qué tal, feliz Navidad.



- MANUEL: Feliz Navidad.



- CH: Vienes a Madrid para celebrar el cumpleaños de la niña.



- MANUEL: Sí, claro, la veremos hoy. Como están las cosas así hemos tenido que esperar un poquito, por el tema de la movilidad y tal pero muy bien, a celebrarlo con ella, a darle un besito y a ver qué nos cuenta.



- CH: ¿Cómo se presentan las navidades?



- MANUEL: Pues bien. Como está toda la situación por aquí pues algo triste, pero bueno, con ilusión por los niños. Gracias.



- CH: Preguntarte porque eres compañeros de profesión y amigo de Cayetano y Francisco Rivera, qué te parece el tema de Isabel Pantoja.



- MANUEL: Yo de eso no te puedo comentar nada, lo siento, es que no te puedo hablar, con conozco la historia ni sé nada ni nada.



- CH: Todavía le reclaman los objetos de Paquirri.



- MANUEL: No te puedo comentar nada, gracias.