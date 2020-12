Los países con las mejores prácticas de divulgación de inversión

(Bloomberg) -- India y Estados Unidos son los dos mercados más favorables para los inversionistas en el mundo en términos de mejores prácticas para la divulgación de información sobre carteras de inversión, mientras que Australia se ubica en el último lugar, según un estudio de Morningstar Inc.

Los dos países obtuvieron las mejores calificaciones por sus sólidos regímenes de divulgación en seis categorías, incluidas las comisiones, la transparencia de las tenencias de fondos y aspectos como los conflictos de intereses. En el informe, que abarca 26 mercados de Norteamérica, Europa, Asia y África, Australia se destacó por tener las peores prácticas.

“EE.UU. ha liderado permanentemente el grupo en esta área, mientras que India ha agregado gradualmente las mejores prácticas globales a su marco de divulgación”, señaló en un comunicado Christina West, directora de servicios de investigación de gestores de Morningstar y coautora del estudio. “India también ha establecido un alto estándar con la divulgación mensual obligatoria de cartera de valores”.

Morningstar aplicó una escala de calificación de superior, superior al promedio, promedio, inferior al promedio y mínimo para evaluar 26 mercados en función de seis criterios de divulgación: prospectos fáciles de entender, comisiones, carteras de valores, divulgaciones de gestores de cartera y compensación y, por primera vez, ASG y administración, y divulgaciones de ventas.

A pesar de ser un mercado sofisticado, Australia sigue siendo el único sin divulgación regulada de carteras, según el informe. La nación aún tiene que adaptarse a las crecientes expectativas de los inversionistas en torno a las divulgaciones de ASG y administración, se indica.

Bélgica, Italia, Japón, Singapur y Suiza se ubicaron por debajo del promedio, mientras que Canadá, Corea, Sudáfrica, Suecia, Taiwán y Tailandia superaron al promedio.

La mayoría de los gestores de fondos de Australia publican sus 10 activos principales en sus sitios web, pero es difícil obtener el desglose completo de la cartera, indicó Grant Kennaway, director de investigación de gestores para Australia de Morningstar y uno de los coautores del informe. En India, los administradores de fondos publican todas las asignaciones de cartera y qué porcentaje se invierte en ellas, añadió.

Están endureciendo las exigencias para los fondos de pensiones en Australia. Pero incluso cuando las regulaciones finalmente se implementen, la nación no estará cerca de las mejores prácticas mundiales porque solo se exige la divulgación semestral y no cubren los fondos mutuos de inversión, indicó Morningstar.

“Es realmente difícil explicar cómo Australia no ha logrado organizarse”, señaló Kennaway en una entrevista. “Ser transparente sobre las carteras de valores debería ser una cuestión sencilla. Algunos mercados ofrecen carteras de valores a los inversionistas todos los meses. Con el interés en ASG y sostenibilidad, cada vez es más importante para los inversionistas”.

Nota Original:These Are the Best and Worst Places for Investor Fund Disclosure

