Los cines de EE.UU. registran su peor taquilla anual en 40 años

Los Ángeles (EE.UU.), 14 dic. (EFE).- Los cines de Estados Unidos y Canadá registraron este 2020 su peor taquilla en cuatro décadas al ingresar 2.300 millones de dólares, el dato más bajo desde 1980 y sin contar la inflación.

Según las estimaciones de analistas como Comscore, publicadas este lunes por The Hollywood Reporter, la pandemia habría tenido un efecto devastador para el mercado más importante de la industria cinematográfica, que solo pudo operar con los cines completamente abiertos hasta mediados de marzo.

Esos 2.300 millones representan una caída en ingresos del 80 % respecto a 2019, cuando sumó unos 11.400 millones.

Además, podría ser el peor dato en años, ya que solo se tienen registros desde comienzos de la década de 1980.

En otro índice, la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos señaló que en 1984 los cines del país recaudaron 4.000 millones en 1984, un número que para comparar con el nefasto 2020 requeriría añadir la inflación.

A lo largo del año, los cines de Norteamérica no han conseguido remontar tras el cierre provocado por la pandemia del coronavirus.

Mientras en Asia lograron reabrir y en Europa pudieron funcionar algunos meses a medio gas antes de la segunda ola de la pandemia, en Estados Unidos territorios tan importantes como California o Nueva York nunca permitieron que las salas reanudaran el negocio y en otros estados lo hicieron con aforo limitado.

AL BORDE DEL COLAPSO EN EEUU, EL PRINCIPAL MERCADO MUNDIAL

Los cines de EE.UU. ya han hecho sonar la alarma por su delicada situación financiera. La mayor cadena, AMC, advirtió en octubre a sus inversores de que podría quedarse sin liquidez antes de final de año.

"Dada la lista reducida de películas y sin aumentos significativos de público (...) los recursos en efectivo se agotarían a finales de 2020 o principios de 2021", indicó un informe de AMC al que ha tenido acceso Efe.

Tan solo Warner Bros. se atrevió a estrenar en los cines "Tenet", de Cristopher Nolan, este verano con malos resultados y el resto de superproducciones se lanzarán directamente por "streaming" hasta que acabe la pandemia. "Wonder Woman 1984" será la primera cinta en hacerlo esta navidad.