29/11/2017 Leticia Sabater confiesa qué le pide al año nuevo. MADRID, 15 (CHANCE) Con la Navidad a la vuelta de la esquina, Leticia Sabater nos ha recibido en su casa y nos ha concedido una extensa entrevista en la que no elude ningún tema. Así, más sincera que nunca, la cantante nos presenta nuevo villancico, nos habla de la venta de su mansión, de su búsqueda sin éxito del amor, de cómo es su hombre ideal y, como no, de cómo están los Franco - primos de la artista - tras ser obligados a devolver el Pazo de Meirás al Estado. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



- CHANCE: No hay Navidad sin mensaje real y no hay navidad sin el villancico de Leticia Sabater.



- LETICIA: Muy feliz porque creo todo el mundo está deseando más que nunca algo un poco cachondo y divertido. Al final el videoclip tiene un mensaje subliminar en el que todo lo que parece, no es. A mí siempre me gusta que las cosas tengan un doble sentido, en este caso los villancicos que son un poco para mayores. La canción es para todos los públicos, pero el videoclip es para mayores, muy contenta la verdad. Estoy muy, muy, muy contenta.



- CH: Se liga más en navidad cuando sacas estos villancicos.



- LETICIA: Hombre, lo que está claro es que cada vez que saco los dos temas, tanto el de verano como el de Navidad, empieza una oleada espectacular de novios en las redes, esa es la verdad. En todas las redes como locos a tirarme los tejos. En general están los veinteañeros que tienen ganas de conocerme, que sea su novia, en fin* la verdad es que en eso no me puedo quejar, tengo unos fans que me aman de verdad, para ser su novia, su mujer.



- CH: Qué personalidad pública le gustaría a Leticia que en estas fechas Navideñas pusiese de fondo en su casa este villancico.



- LETICIA: Hay dos chicos que me encantan, me vuelven loca, una es Farruquito, me encanta, a mí los gitanos me caen fenomenal y me parecen guapísimos, atractivísimos, son un espectáculo. También me gustaría que pusiera el villancico Jesús Castro, además de guapo es un actorazo espectacular.



- CH: ¿Crees que sonará en Zarzuela?



- LETICIA: Pues oye, quién sabe, puede ser que sí. La música no entiende de status, lo que te llega es al corazón, lo mismo lo puede poner una persona en Zarzuela que una persona en el barrio más bajo del mundo, para mí tiene el mismo valor uno que otro.



- CH: Finalizamos el año, empezamos una época muy especial, ¿Cómo va a pasar la reina de la salchi-papa estas navidades?



- LETICIA: Tengo varios proyectos de tele, son sorpresa, no se pueden contar. Son un secreto pero los iréis viendo a lo largo de las navidades. Las pasaré en familia las Navidades, es un año difícil porque este año ha fallecido mi hermana, nosotros vamos a pasarlo fenomenal, en su honor y la cena este año en Navidades será en honor a mi hermana mayor que además sus últimos momentos, aunque no falleció de Covid, fue de un infarto, pero ha sido enfermera toda la vida y para mí ha fallecido como una autentica heroína, el último año estuvo atendiendo y salvando muchas vidas.



- ¿Qué deseo pedimos para el próximo año?



- LETICIA: Yo tengo como cuatro o cinco deseos importantes. El primero por supuesto que se acabe el Covid. El segundo deseo es vender mi casa, tengo ganas, he disfrutado 25 años de ella, casi 30 y creo que es el momento. Me voy a ir a La Moraleja a vivir, a un apartamento y voy a alquilar con este dinero, vale casi un millón de euros la casa, voy a comprar apartamentos para alquilar, eso es lo que voy a hacer con el dinero.



- CH: Tus primos, los Franco, ahora están pasándolo mal, acaban de perder el Pazo de Meirás.



- LETICIA: Sinceramente les ha dejado tanto dinero Carmencita Franco que te aseguro que muy tristes no creo que estén, al contrario, en este momento están pletóricos, más felices que nunca porque les han dejado una herencia espectacular.



- CH: Pero tú también les apoyas.



- LETICIA: Yo les apoyo siempre, por supuesto, los quiero muchísimo a todos, con los que más me suelo relacionar es con Pocholo, con Jaime, con Francis, con Miriam... es con los cuatro.



- CH: Carmen está feliz en Portugal con su nuevo amor.



- LETICIA: Chico más joven es lo que yo me voy a buscar, voy a seguir los pasos de Carmen, de mi Carmen Martínez Bordiú que es maravillosa, adorable y encima es encantadora, se lo ha montado fenomenal. Ella es muy parecida a mí en el aspecto de que os importa tres lo que piense nadie, la vida hay que vivirla así.