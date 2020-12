Lavrov pide que la UE sea imparcial en su mediación entre Kosovo y Serbia

EFE/EPA/Ministerio de Asuntos Exteriores

Belgrado, 15 dic (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, pidió este martes en Belgrado a la Unión Europea (UE) "resultados prácticos" e "imparcialidad" como mediador entre Serbia y Kosovo.

"Hemos recalcado nuestro interés en que la mediación de la UE tenga resultados prácticos", declaró Lavrov en rueda de prensa en Belgrado tras la reunión con el presidente serbio, Aleksandar Vucic,

"El papel de mediador para la UE fue aprobado por la Asamblea General de la ONU, y tiene que realizarlo de forma imparcial", dijo Lavrov.

El jefe de la diplomacia rusa aseguró que la UE debe tomar medidas por el "boicot" de Kovoso a los acuerdos de 2013, que incluían el compromiso de formar una comunidad de municipios serbios, que sería una forma de autonomía para los alrededor de 100.000 serbios que viven allí.

Lavrov abogó por que "la Resolución 1.244 del Consejo de Seguridad de la ONU sea el fundamento para buscar cualquier solución".

Esa resolución, del año 1999, confirma la integridad territorial de Serbia, que no reconoce la independencia que su antigua provincia de Kosovo proclamó de forma unilateral de 2008.

Rusia, a diferencia de EEUU y la mayoría de las potencias occidentales, no reconoce la independencia de Kosovo. La mayoría de los países de la UE ha reconocido la independencia de Kosovo, pero cinco estados del bloque no lo han hecho, entre ellos, España.

Para Serbia el apoyo de Rusia es de gran importancia internacional ya que como miembro permanente tiene derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.