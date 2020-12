16/09/2020 Latinoamérica.- CAF advierte de que la recuperación no llegará hasta que la crisis sanitaria esté controlada. La directora de Estudios Macroeconómicos en el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Adriana Arreaza, ha señalado este martes que hasta que la crisis sanitaria del coronavirus no esté controlada, no se generará la confianza suficiente ni en consumidores ni en inversores para el impulso de la actividad y la inversión. POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL CARLOS TISCHLER / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Así lo ha indicado durante su intervención en el foro 'Invertir en México', organizado por 'El País', en el que ha resaltado la magnitud de la crisis en la región latinoamericana y el diferente impacto en los países en función de la composición de su tejido productivo, el desarrollo de políticas públicas y la propagación del brote vírico.



La representante de CAF ha puesto de relieve que América Latina ha sido una de las regiones que mayor número de restricciones a la movilidad han desplegado tras el paso de la pandemia, lo que tendrá un mayor impacto en la actividad y, por ende, derivará en una recuperación más lenta.



Todo ello, ha advertido Arreaza, llevará al cierre a cerca de 2,7 millones de empresas, que supondrá la pérdida de 8 millones de empleos y el aumento de 7,1 por ciento de la pobreza.



Por otra parte, la representante de CAF ha valorado los apoyos gubernamentales de los diferentes Gobiernos durante la crisis, señalando que mientras Perú y Chile dieron "apoyos sustanciales, en México los apoyos no fueron tan importantes", ya que el Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador prevaleció el criterio de sostener la deuda pública, lo que implicará un déficit modesto en el futuro en comparación con el resto de países latinoamericanos.



Con respecto a un incremento generalizado e incontrolado de deuda, Arreaza ha indicado que en la medida en que se mantengan las condiciones para créditos fáciles, se recuperen los niveles de crecimiento y se reinserten a medio plazo los programas de consolidación fiscal no habrá una crisis de deuda generalizada.



De cara al futuro, la representante de CAF ha subrayado que serán necesarias una agenda comprensiva para la recuperación y el refuerzo de las instituciones fiscales, la productividad, la inclusión social y las capacidades de los Estados.



Al mismo tiempo, ha advertido de que los gobiernos no tienen que retirar los estímulos demasiado pronto, ya que se "descarrilaría" la senda de la recuperación el próximo año. Asimismo, ha recomendado una mayor inversión en el sector de infraestructura, ya que no solo permitirá apuntalar el crecimiento económico en el corto plazo, sino también reducir los costes logísticos.



Por último, Arreaza ha puesto de relieve la debilidad de los sistemas de protección social en la región, principalmente por la informalidad laboral. Así, la situación para los trabajadores ha sido muy diferente en Uruguay o Argentina, donde los empleados cuentan con un mayor nivel de protección social, que en Perú, uno de los países con uno de los niveles de informalidad más alto en la región. Para ello, la representante de CAF considera que será importante estudiar un nuevo diseño de la recaudación tributaria para que se implanten unos mejores sistemas sociales.