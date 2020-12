Las cifras de Messi "son impresionantes", asegura Koeman

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, elogió este martes a su capitán Lionel Messi, que está a un paso de igualar el récord de goles de Pelé con un solo club, afirmando que sus cifras "son impresionantes".

"Estas cifras son impresionantes, no vamos a tener a un jugador que le dé más efectividad a este club, por esto es el número uno", dijo Koeman en la rueda de prensa, previa al partido liguero contra la Real Sociedad del miércoles.

"Hemos visto el otro día que el equipo depende mucho de Leo todavía", añadió el técnico azulgrana, en referencia a la victoria 1-0 sobre el Levante el domingo con tanto del astro argentino.

"Es increíble lo que ha hecho para este club", insistió Koeman sobre Messi, que está a un solo gol de igualar el récord de 643 tantos con el Santos que tiene Pelé como el hombre que más ha marcado con la camiseta de un equipo.

El capitán azulgrana tendrá ocasión de alcanzar a la leyenda brasileña el miércoles ante la Real Sociedad, un partido para apuntalar la senda de la victoria iniciada ante el Levante.

"El otro día el resultado fue muy importante. La actitud del equipo fue buena, y esos tres puntos nos dan un poco más de tranquilidad para afrontar el partido de mañana", dijo Koeman.

El técnico azulgrana, cuyo equipo marcha en la 8ª posición liguera, a 9 puntos del líder, la Real Sociedad, reconoció, no obstante, que "en general no podemos estar contentos con nuestra trayectoria en el campeonato, hemos perdidos partidos que no se podían perder".

"Tenemos que ser más regulares que lo que hemos demostrado hasta el día de hoy", dijo Koeman, recordando que "tampoco podemos entrenar mucho porque el calendario nos aprieta mucho".

"Sabemos nuestra situación, nos quedan dos partidos hasta final de año y hay que ganarlos. Son contra equipos buenos, pero hay que tener personalidad", explicó.

"Si estamos bien defensivamente, presionando cuando no tenemos el balón, no creo que nos hagan muchos goles", aseguró el técnico azulgrana.

pve-gr/psr