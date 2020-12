La telefonía IP "llegó para quedarse" y "toma fuerza" en Centroamérica

Este tipo de tecnología permite instalar una aplicación en el teléfono y utilizarlo como una terminal, donde el usuario puede recibir las llamadas y transferirlas de ser necesario. EFE/MIGUEL GUTIERREZ/Archivo

San José, 15 dic (EFE).- La telefonía IP llegó para quedarse en Centroamérica y está tomando fuerza en las empresas de la región, sobre todo ante las necesidades que ha generado la pandemia de la covid-19, afirmó este martes Tyson Ennis, el CEO de la empresa regional Navégalo, que brinda servicios de voz sobre IP.

"Con la entrada de la pandemia y la migración hacia el teletrabajo, la telefonía IP dio un giro para solucionar problemas a los que se estaban enfrentando las empresas: llevar a sus colaboradores a las casas pero mantenerlos conectados a sus medios de comunicación y que sean igualmente seguros", dijo Ennis en una entrevista con Efe.

Este tipo de tecnología permite instalar una aplicación en el teléfono y utilizarlo como una terminal, donde el usuario puede recibir las llamadas y transferirlas de ser necesario. De esta manera, puede responder el teléfono de su oficina desde cualquier parte del mundo con solo tener internet, detalló Ennis.

Según el experto, la principal ventaja que tiene es el ahorro en telefonía que puede suponer para empresas de todo tipo.

"Definitivamente la telefonía IP llegó para quedarse. Antes se debían hacer grandes inversiones en adquirir la infraestructura para tener una telefonía de primer nivel, pero ahora se volvió accesible para las empresas poder contar con esta tecnología. Además, un plus como los bajos costos de las llamadas internacionales o que las llamadas entre sucursales sean gratuitas, por supuesto que la hacen atractiva", afirmó Ennis.

El empresario comentó que una línea de VoIP puede ser colocada en solo unos minutos a los clientes.

"El servicio de voz sobre IP se ha ido implementando conforme el internet se ha popularizado y democratizado su acceso a toda la población. Hoy las empresas ven en este modelo una forma accesible de atender a sus clientes y comunicarse entre sus diferentes sucursales reduciendo los costos que esto implica", puntualizó.

De acuerdo con Ennis, antes de la pandemia la telefonía IP ya venía cobrando fuerza en Centroamérica debido a sus bajos costos y la calidad del servicio.

"La respuesta ha sido muy positiva. Precisamente tiene que ver con la inversión que representa migrar a la telefonía IP. No es necesario adquirir los equipos que muchas veces son costosos para implementarla. Las centrales telefónicas virtuales son un gran aliado en ahorrar para las empresas; eso sin contar que no se debe incurrir en el gasto de contratar soporte, al ya estar incluido", concluyó Ennis.