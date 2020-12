La producción industrial china alcanza en noviembre su mejor marca del año

Fotografía que muestra a un operario mientras trabaja con una sección de un oleoducto en la compañía Offshore Oil Engineering (Qingdao) Co., en Qingdao, en la provincia oriental china de Qingdao. EFE/Yu Fangping

Shanghái (China), 15 dic (EFE).- La producción industrial de China creció un 7 % interanual en noviembre, lo que representa el octavo mes consecutivo de avance de este indicador tras el parón registrado en el primer trimestre por la pandemia, según datos publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

La cifra está en línea con lo esperado por los analistas y supone también una subida de 0,1 puntos porcentuales con respecto al ascenso de octubre (6,9 %), al tiempo que marca la mejor situación para el indicador en lo que va de año.

La recuperación de la producción industrial en estos ocho últimos meses supone que, pese al citado desplome de principios de año (en los dos primeros meses, la cifra oficial fue de un -13,5 %), la actividad haya aumentado ya un 2,3 % en el acumulado hasta noviembre tras comenzar a elevarse de nuevo a partir de abril.

La consultora británica Capital Economics apunta que uno de los principales motores de este avance fue la demanda exterior, ya que el avance en las ventas de productos industriales para exportación fue el mayor de los últimos dos años, algo a lo que habría que sumar el efecto de los estímulos impulsados por el Gobierno.

No obstante, considera que ese interés internacional por los productos chinos perderá fuelle en cuanto las vacunas empiecen a "revertir los cambios recientes en los patrones de consumo a nivel global".

Según los datos de la ONE, la producción se ha elevado más en compañías privadas (+6,8 %) que en aquellas de titularidad pública (+5,9 %).

PROTAGONISMO DE LA ALTA TECNOLOGÍA

Entre las tres principales categorías en las que la ONE divide este indicador destaca el crecimiento de la manufactura (+7,7 %), dentro de la que la institución hace un aparte para recalcar que la de alta tecnología se elevó todavía más, un 10,8 %.

Algo menos espectaculares fueron los avances de la producción minera (+2 %) y en la industria de producción y suministro de electricidad, gas, calefacción y agua (+5,4 %), los otros dos sectores básicos para la ONE.

La producción industrial, recordó la fuente, se usa para medir la actividad de grandes empresas con una facturación anual de al menos 20 millones de yuanes (3,1 millones de dólares, 2,5 millones de euros).

El órgano estadístico oficial también compara los datos de 41 subsectores industriales, de los que 34 experimentaron un aumento de su actividad en noviembre al compararlos con el mismo mes de 2019.

Entre los productos cuya manufactura se expandió más en el undécimo mes del año destacan los vehículos eléctricos (+99 %), los equipos generadores de energía (+39,6 %) o los robots industriales (+31,7 %).

En el caso de los vehículos eléctricos, cabe destacar que la base comparativa era baja ya que a finales de 2019 su producción se contrajo notablemente debido a la estricta limitación, a mediados de ese año, de las subvenciones que se daban para su compra.

LA DEMANDA SEGUIRÁ RECUPERÁNDOSE

La ONE también hizo públicos hoy otros indicadores útiles para medir la recuperación económica como las ventas minoristas, que pese a elevarse un 5 % en noviembre continúan registrando una caída del 4,8 % en el acumulado de los once primeros meses del año, algo que mostraría que la demanda sigue sin recuperarse totalmente a pesar de que China parece tener bajo control la pandemia.

Eso sí, según Capital Economics, la tendencia positiva de ese indicador se mantendrá a medida que los hogares sigan gastando los ahorros extra que fueron acumulando a lo largo del año.

Por otra parte, la inversión en activos fijos subió un 2,6 % en noviembre y la tasa oficial de desempleo urbano cayó 0,1 puntos con respecto a octubre para situarse en un 5,2 %.

Así pues, en líneas generales, la ONE considera que en el penúltimo mes de 2020 la economía china "mantuvo su recuperación sostenida".