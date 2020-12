La embajadora de México en Estados Unidos anuncia su jubilación anticipada

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. EFE/ José Méndez/Archi

México, 14 dic (EFE).- La embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, anunció este lunes su jubilación anticipada por una "decisión personal", en el mismo día en que recomendó al presidente de su país, Andrés Manuel López Obrador, que felicitara a Joe Biden como mandatario electo en Estados Unidos.

"En consulta con el presidente López Obrador he tomado la decisión de jubilarme de manera anticipada. Nadie más intervino ni tuvo opinión ni influencia sobre esta decisión personal", aseguró la diplomática de 63 años en su cuenta de Twitter.

La prensa mexicana ya especulaba con el retiro de Bárcena, ya que, según los reportes locales, su relación con el canciller mexicano y hombre fuerte del presidente, Marcelo Ebrard, no era la mejor.

La todavía embajadora, aseguran informaciones mexicanas, no era partidaria de que López Obrador viajara en periodo electoral a Estados Unidos a visitar a su homólogo Donald Trump, algo que el presidente de México sí hizo en julio pasado.

López Obrador es también uno de los pocos líderes internacionales que no ha felicitado todavía a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos, algo que podría suceder pronto tras la ratificación este lunes de los resultados de los comicios de noviembre por parte del Colegio Electoral de ese país.

"Durante mi período como embajadora de México en Estados Unidos nunca dudé de la integridad y la fuerza de las instituciones estadounidenses y su pueblo", expresó Bárcena en un evento este lunes, una postura alejada de las reticencias del presidente mexicano para reconocer a Biden ante las infundadas acusaciones de fraude por parte de Trump.

La embajadora, que enfatizó en su anuncio que "nadie más intervino ni tuvo opinión ni influencia" en su jubilación anticipada, destacó que seguirá al frente de la Embajada en Washington hasta que concluya el proceso de retiro "en los próximos meses".

"Siempre he creído, como en el (libro bíblico del) Eclesiastés, que todo tiene su tiempo bajo el sol", indicó Bárcena en una cadena de mensajes.

La diplomática recordó que ha tenido una carrera de 43 años en el servicio exterior y remarcó su agradecimiento a López Obrador por haberle concedido "el honor" de representar a su Gobierno ante Estados Unidos.

"Nadie me ha regalado puesto alguno en mi carrera diplomática, ni por amiguismo, ni por nepotismo, ni por pertenecer a grupos de poder. Mi carrera la he hecho a base de esfuerzo, disciplina y preparación. Y, sobre todo, con total entrega al servicio de México", sostuvo.