La creación de la figura del precandidato

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona, Joan Laporta.EFE/ Enric Fontcuberta

Barcelona, 15 dic (EFE).-Los nueve precandidatos a la presidencia del FC Barcelona cuentan con asesores que les están ayudando a modelar la mejor imagen posible para convencer al socio, tanto en su presencia pública como en aspectos como los lemas de campaña, y EFE ha querido analizar este proceso con expertos en comunicación política e institucional.

"Después de Bartomeu, que no se mostró como un hombre de acción, todos los precandidatos están intentando dar una imagen de acción", explica Toni Aira, especialista en comunicación política y director de comunicación institucional en la Universitat Pompeu Fabra Barcelona School of Management.

"Pero se nota mucho cuando un precandidato está incómodo con lo que transmite. En una campaña electoral debes trabajar mucho la credibilidad y lo ideal es buscar un equilibrio entre lo que realmente eres y lo que buscas. Si no generas una imagen de desconfianza", añade.

Otro aspecto relevante de una campaña electoral es el lema escogido por el precandidato. Según Antoni Gutiérrez-Rubí, asesor de comunicación política, institucional y empresarial, "el lema debe ser simple y generar alguna percepción, porque si no puede ser recordado y no es coherente con la candidatura no servirá de nada".

Seis de los nueve precandidatos incluyen la palabra 'Barça' en su lema, de la misma manera que lo hicieron todos los presidentes del club azulgrana desde 1978. Tan solo Víctor Font ('Sí al Futur'), Lluís Fernàndez Alà ('Passió, Seny i Planter) y Pere Riera ('Transparència i Joc Net) han prescindido del nombre del club.

"No es casualidad la utilización recurrente de la palabra 'Barça'. Ponerlo en el lema ayuda a generar la percepción de que son los máximos representantes de la siguiente manera de pensar: el Barça es lo más importante", dice Gutiérrez-Rubí.

En 1978 Josep Lluís Núñez venció con 'Per un Barça triomfant'. Su sucesor, Joan Gaspart, se impuso en los comicios del 2000 con 'Passió pel Barça' y Joan Laporta en 2003 llegó al trono azulgrana con 'Primer, el Barça'. Sandro Rosell en 2010 escogió 'Tots som el Barça' y Josep Maria Bartomeu en 2015 se presentó con el lema 'Bo per al Barça'.

A continuación, analizamos la imagen de cada precandidato con Toni Aira y los lemas con Antoni Gutiérrez-Rubí:

-Joan Laporta

Imagen: "Está mostrando una imagen más similar a la del 2003 que a la que dio a partir de 2010. Tiene un punto de contención importante. No sé si se lo han recetado o ha salido de sí mismo, pero está recuperando el Laporta de 2003 con la suma de la experiencia. Ahora se muestra como un hombre de empuje, pero sin excesos".

Lema (Estimem al Barça): "Laporta quiere denotar amor al club y nadie que sea socio no lo quiere. Es una manera de intentar aglutinar voluntades"

Agustí Benedito

Imagen: "Su posicionamiento no ha cambiado respecto al pasado porque no puede cambiar. Es demasiado conocido y poca novedad puede ofrecer. En comunicación política existe la máxima de que repetir el mismo tipo de campaña no suele funcionar. Las cosas cambian, sobre todo en el mundo del fútbol"

Lema (Ara Barça. Ara Benedito): "Quiere llamar a la acción. Si es el momento de cambiar, y es urgente, se postula como la persona adecuada"

-Emili Rousaud

Imagen: "Es evidente que forma parte de una élite económica y de la anterior junta directiva. Ahora su equipo de trabajo está haciendo un esfuerzo para quitarle la corbata porque existe el peligro de que el socio lo perciba como alguien de poder y distante. Así que buscan darle una imagen más cercana. Pero se nota mucho cuando un candidato se quita la corbata porque las camisas que lleva siguen siendo con el cuello preparado para incluir esta prenda de ropa"

Lema (Els millors, al Barça): "Muestra una dualidad. Los mejores, sean directivos o jugadores, deben estar en el club"

-Víctor Font

Imagen: "Se debe autorecetar lo contrario que Laporta. Es una persona muy analítica y calculadora. A nivel empresarial esto le ha ido muy bien y liga con su idea de profesionalizar el Barça, pero para llegar al socio le interesa mostrar un poco más de informalidad. Ahora está empezando a trabajar la idea de que puede transmitir cosas, pero se nota que no va con su personalidad"

Lema (Sí al Futur): "Denota la intención de dejar atrás las directivas anteriores y mirar hacia adelante (además, en positivo), y no hace falta que utilice la palabra 'Barça' para saber que está hablando del club azulgrana"

-Xavi Vilajoana

Imagen: "Pone en valor la idea de exjugador que ha podido ser directivo y remarca su vínculo con el Barça en diferentes directivas. Busca dar una imagen de informalidad, de alguien cercano al vestidor, más adecuada para un director deportivo que para un presidente. No tiene el carisma de Laporta ni la proximidad de Farré. Se encuentra en un punto intermedio entre Font, Benedito y Rousaud. Debe trabajar proximidad y empatía"

Lema (Futur amb ADN Barça): "Utiliza un concepto, el ADN Barça, muy reconocido para el socio y que muestra diferenciación por el hecho de que Vilajoana ha sido jugador del club. No todo el mundo puede jugar en el Barça ni dirigirlo. Lanza el mensaje de que para ello hace falta ser de una manera especial y entender cómo es el club y cómo quieres que sea"

-Toni Freixa

Imagen: "Su caso es parecido al de Benedito. Son dos precandidatos muy conocidos en el entorno azulgrana y sus imágenes están muy fijadas. Freixa quiere transmitir la imagen de un ejecutivo de acción y estéticamente es coherente con lo que ha hecho durante los últimos años. Tanto Benedito como Freixa es obvio que no se disfrazan. Son así"

Lema (Fidels al Barça): "Muestra un mensaje parecido al de Xavi Vilajoana, pero más enfocado a los valores y a la historia"

-Jordi Farré

Imagen: "Su equipo de trabajo ha hecho un esfuerzo para darle una imagen presidencial. Durante el voto de censura representó muy bien la imagen del socio de base, pero ahora esto debe ir acompañado de un perfil de líder y de gestor. Su vestimenta durante las últimas semanas, impolutamente trajeado, y la puesta en escena con gente de su equipo detrás acompañándole sustentan este cambio.

Lema (Nou Impuls Barça): "Habla de cambio y de dar energía al club"

-Lluís Fernàndez Alà

Imagen: "Muestra una sonrisa forzada y su imagen no le ayuda. Lleva la camisa demasiado abierta para demostrar que no utiliza

corbata. La imagen de Fernàndez Alà es la que me genera menos confianza de los nueve precandidatos"

Lema (Passió, Seny i Planter): "Ha preferido explicar directamente en su lema lo que quiere hacer y cómo entiende la presidencia"

-Pere Riera

Imagen: "Es el perfil más senior, de otra época. La indumentaria no le da una imagen moderna ni deportiva. Su imagen no transmite que sea capaz de construir un Barça del siglo XXI. Además, en algunas fotografías aparece cruzado de brazos, una postura que en lenguaje no verbal significa autoprotección. Con esto demuestra ser consciente de tener pocas opciones de ganar y no estar acostumbrado a este tipo de situaciones"

Lema (Transparència i Joc Net): "Tiene la misma intención que el lema de Fernàndez Alà"