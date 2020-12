Italia.- Renzi advierte de que su partido está dispuesto a dejar los puestos que ocupa en el Gobierno italiano

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El antiguo primer ministro Matteo Renzi ha dejado claro este martes que su partido está inmerso en una "batalla de ideas" en las filas del Gobierno italiano y no tiene ningún problema en abandonar los dos ministerios que actualmente lideran miembros de Italia Viva.



Estaba previsto que Renzi y una delegación de su partido se reunieran este martes con el primer ministro, Giuseppe Conte, pero el encuentro ha sido aplazado. El jefe de Gobierno inició el lunes una ronda de consultas con los cuatro partidos que integran la coalición de gobierno con el fin de verificar si sigue contando con su apoyo, ante las desavenencias surgidas recientemente, principalmente por la gestión de los fondos del plan de recuperación de la UE.



"Estamos haciendo una batalla por las ideas, no por los asientos", ha recalcado este martes Renzi, que ha indicado que irá al encuentro con Conte acompañado de las dos ministras --Teresa Bellanova, de Política Agrícola, y Elena Bonetti, de Familia-- "están dispuestas a devolver su mandato, si es necesario".



El antiguo primer ministro, que fundó Italia Viva en septiembre de 2019 tras su salida del Partido Democrático, se ha defendido de las acusaciones de que con su disputa con Conte lo que busca es ganar algún puesto en el Consejo de Ministros. "Quien dice que nosotros generamos confusión para tener medio sillón más debe tomar nota de que somos el único partido que está dispuesto a renunciar a los asientos, no a perderlos", ha subrayado en un comunicado, recogido por Adnkronos.



Por otra parte, también se ha mostrado crítico con los cambios de parecer en el Gobierno, que ahora está discutiendo endurecer las medidas restrictivas por la pandemia de cara a las festividades navideñas. "Hay que tener una postura y mantenerla, no cambiarla cada tres días", ha subrayado.



"Debe decidirse una línea, explicarla y todos juntos defenderla, pero sin zigzag", ha insistido, subrayando que "los italianos son muy listos y súper pacientes, pero no pueden asistir a esta indecisión constante".



Conte se reunió el lunes por separado con los líderes del Movimiento 5 Estrellas (M5S) y el Partido Democrático (PD), los dos principales socios de la coalición. Al término del encuentro, el líder del PD, Nicola Zingaretti, indicó que la formación es partidaria de que el Gobierno siga "adelante".



Por su parte, el ministro de Exteriores, Luigi di Maio, antiguo líder del M5S, indicó tras el encuentro de la delegación de su partido que defendieron ante Conte que "el Gobierno tiene que trabajar para los italianos, y punto". "Si hay divergencias en los puntos de vista, se discute, pero basta de polémicas", defendió, asegurando que hablar de carteras en una crisis como la actual "es surrealista".