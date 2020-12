Fútbol/Primera.- Previa del FC Barcelona - Real Sociedad

El Barça busca no tirar LaLiga ante una Real Sociedad líder



BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona recibe este miércoles a la Real Sociedad en el Camp Nou (21.00), en partido adelantado de la jornada 19 de LaLiga Santander, en un duelo en el que buscarán seguir sumando de tres en tres ante un líder, el equipo donostiarra, que puede apartar al Barça de la carrera por el título.



Queda mucha Liga, sí, pero este duelo adelantado, que debería jugarse en enero, puede hacer que el Barça medio tire, si no del todo, sus aspiraciones. Si no gana, vería a la Real Sociedad irse hasta a 12 puntos, aunque los de San Sebastián aún tendrían dos duelos más.



El Atlético de Madrid, pese a su derrota en el derbi madrileño y ayudar así a un Barça que sufrió, pero ganó, al Levante, podría volver a recuperar el colchón si se cumplen los peores pronósticos en el Camp Nou.



Así, el Barça está ante otro duelo clave, ante otra de esas finales que Ronald Koeman no quiere perder antes de cerrar este 2020. El neerlandés quisiera jugar mejor, ser más contundente, y reconoce haber perdido partidos que deberían haber ganado. Aún así, ese +3 ante el Levante, espera que valga a los suyos como incentivo.



Y tampoco es que la Real Sociedad de Imanol Alguacil llegue en su mejor momento al Camp Nou. Son líderes, sí, propiciado por esa derrota 'colchonera' y por tener dos partidos jugados más que el Atlético y uno más que el propio Real Madrid, tercero a 3 puntos.



El Barça, desde su -9 en la tabla, sabe que debe seguir afianzando la moral y encontrar destreza y puntería arriba y ello, sin duda, estaría más cerca en caso de doblegar a los 'txuri-urdines'. El propio Imanol auguraba que, si Griezmann y Messi están acertados, el Barça sería imparable.



De momento, la realidad está bien lejos de ello. Ante el Levante UD (1-0), el único gol de Leo Messi llegó en el 76', un único gol tras 24 remates. Sin afinar la puntería, irán cojos en esa carrera por el título donde el Real Madrid, vigente campeón, está recuperando el terreno perdido.



Messi, precisamente, está en los focos y, esta vez, no por nada negativo. El '10' puede no estar fino, pero firmó los tres puntos ante los 'granota' y, si vuelve a marcar este miércoles, podría cuanto menos igualar el récord de Pelé y sus 643 goles con el Santos, o superarle como máximo goleador histórico en un mismo club si hace, cuanto menos, un doblete.



Será de nuevo el referente arriba, con la duda de si Antoine Griezmann ejercerá de '9' o si repetirá Martin Braithwaite como punta de lanza. En la medular, Miralem Pjanic podría regresar al once inicial, y atrás no habrá cambios al seguir fuera del equipo, y para largo, Sergi Roberto o Gerard Piqué.



Imanol también tendrá bajas de importancia, con David Silva fuera de una convocatoria, por lesión, en la que sí están Asier Illarramendi y Mikel Oyarzábal, aunque no para jugar en el Camp Nou, todavía no recuperados, sino el siguiente sábado contra el Levante.



Eso sí, tras asegurarse en Nápoles el pase a los dieciseisavos de final de la Liga Europa, donde se medirán al Manchester United, y rotar al equipo en el empate en casa contra el Eibar (1-1), Imanol recuperará a parte de su artillería, como Willian José o Januzaj, en el once inicial.



La idea del técnico donostiarra es terminar con la mala racha de su equipo en el Camp Nou, además de enderezar el rumbo en LaLiga tras firmar tres empates consecutivos. En Barcelona, en Liga, no puntúan desde 1995 si bien, el año pasado, cayeron por 1-0 y estuvieron muy cerca de acabar con esa tan mala racha. Esta vez, ante un Barça irregular, tendrán una ocasión de oro para lograrlo.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Trincao, Messi, Pedri; y Griezmann.



REAL SOCIEDAD: Álex Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Zubimendi, Merino, Roberto López; Portu, Willian José y Januzaj.



--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C. Murciano).



--ESTADIO: Camp Nou.



--HORA: 21.00/Partidazo en Movistar LaLiga.