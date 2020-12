Fútbol/Premier.- El Chelsea y el Manchester City vuelven a tropezar en la Premier ante Wolverhampton y West Bromwich

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Chelsea perdió la oportunidad de ponerse como líder provisional de la Premier League inglesa tras caer este martes en su visita al Wolverhampton por 2-1, mientras que el Manchester City no pasó del empate frente al West Bromwich (1-1), en los partidos que abrían la decimotercera jornada del campeonato.



El equipo de Frank Lampard, rival del Atlético de Madrid en octavos de la Liga de Campeones, sumó su segundo tropiezo consecutivo tras perder el pasado fin de semana en su visita al Everton después de no sujetar su ventaja inicial y caer por un gol en el minuto 95.



Los 'Blues' fueron superiores en la primera mitad y tuvieron las mejores ocasiones por medio de Giroud y Zouma, pero no encontró su premio hasta iniciada la segunda con un tanto del inspirado delantero francés. Sin embargo, los 'Wolves' no se rindieron, empataron por medio de Podence y se hicieron con los tres puntos cuando acababa el descuento por medio de Pedro Neto para romper una racha de dos derrotas seguidas y sin ver puerta.



Por su parte, el Manchester City acumula dos jornadas sin ganar en el campeonato doméstico y sigue lejos de donde acostumbrada en las últimas temporadas de la mano de Pep Guardiola. Los 'citizens' son sextos después de repartirse los puntos con el West Bromwich Albion en un partido que se resolvió con goles de Gundogan, que abrió el marcador a la media hora, y Ruben Dias en propia meta.



Los 'Sky Blues' merecieron mejor suerte en la segunda parte y de hecho gozaron de claras ocasiones en botas de Joao Cancelo y Kevin de Bruyne. Sin embargo, el marcador no se movió y el City seguirá fuera de los puestos europeos y a cinco puntos del liderato en este apretada versión de la Liga inglesa.