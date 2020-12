Fútbol.- Imanol Alguacil: "Como Griezmann y Messi acierten nadie podrá parar al Barça"

"El año pasado no merecimos salir del Camp Nou con una derrota"



BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)



El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha asegurado que acuden con ilusión al reto de asaltar el Camp Nou, este miércoles, si bien cree que el Barça no está tan mal como se hace ver y que, en cuanto Griezmann y Messi "acierten", cree que serán un equipo imparable.



"Antoine no ha estado acertado de cara a gol pero está teniendo ocasiones. Está muy bien y le está faltando gol, pero todo lo que genera es terrible. Le ha faltado, sobre todo al inicio, goles. Le falta acertar, como a Messi, y como los dos empiecen a acertar nadie podrá parar al Barcelona", manifestó en rueda de prensa.



En este sentido, negó que el Barça esté mal, aunque sí es irregular. "Para nada lo veo tan mal, evidentemente irregular pero bien. En todos los partidos hace méritos para sacarlos y con claridad, pero no están acertando. El otro día les costó una barbaridad contra el Levante, con 20 tiros y siendo el mejor Aitor (el portero rival)", recordó.



"Estamos viendo al Barcelona de siempre, pero hay partidos como el del Cádiz que se les atragantan. Y lo no normal es que lleven cuatro derrotas. Pero el nivel es de máxima categoría en todas las líneas", destacó.



De ahí que ganar en un Camp Nou que no se les suele dar bien, sea un reto "tremendo y terrible". "Vamos con mucha ilusión porque además, el año pasado, no merecimos salir del Camp Nou con una derrota. Si nos acercamos al partido del año pasado estaremos cerca de ganar, convencidos de ello", se sinceró respecto al último 1-0.



La Real Sociedad, actual líder de LaLiga aunque con más partidos disputados que el Atlético de Madrid, inmediato perseguidor, acudirá al feudo blaugrana sin David Silva, lesionado, y con las bajas de Mikel Oyarzábal e Illarramendi.



Aún así, es "siempre optimista". "Soy igual de optimista ante equipos cerrados o abiertos atrás... Vamos a ver qué preparan ellos, pero creo que será un partido más abierto, también nos vendrán a buscar", comentó sobre el tipo de partido que espera.



Por otro lado, sobre enfrentarse al Manchester United en dieciseisavos de final de la Liga Europa, lo encajó bien. "Estoy contento, es un campazo y un equipazo y aquí estamos todos muy contentos de que nos haya tocado un rival tan poderoso, tan enorme. Lo afrontamos con la máxima ilusión", manifestó.