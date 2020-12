Expertos piden a Francia más esfuerzos para lograr la neutralidad climática

Vista de París bajo un cielo contaminado. EPA/IAN LANGSDON/Archivo

París, 15 dic (EFE).- El Gobierno francés debe reforzar las medidas ecológicas dentro del plan de recuperación lanzado para hacer frente a la crisis del coronavirus si pretende alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, según el Alto Consejo por el Clima.

El organismo independiente, creado en 2018 para asesorar al Ejecutivo en sus políticas de transición ecológica y disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, cree que el plan galo de 100.000 millones de euros para superar la crisis es una oportunidad para recuperar el retraso del país en sus objetivos climáticos.

Hay que "reforzar la compatibilidad del plan de recuperación con el objetivo de neutralidad de carbono fijado por la ley con medidas complementarias que toquen al conjunto de actividades económicas y garanticen la coherencia de las políticas de recuperación, en particular en transporte", destacó el consejo.

Los expertos, científicos, ingenieros y economistas, analizaron la inversión en dos años del Gobierno, que tiene una parte de 30.000 millones dedicados a medidas ecológicas, y clasificaron el total de disposiciones en favorables, desfavorables, ambiguas o inscritas en la continuidad de las emisiones actuales.

"Algunas medidas son calificadas de favorables por el Gobierno cuando solo lo son en parte (como la renovación de edificios públicos)", destaca el Alto Consejo.

Del total de 100.000 millones, estima que solo 28.000 millones son positivos para la reducción de la contaminación, mientras que "dos tercios del plan respaldan la actividad económica en la continuidad de las prácticas actuales", que podrían suponer un aumento "significativo" en las emisiones de efecto invernadero.

Señala además que hay seis medidas con efectos ambiguos, que representan en total 2.100 millones de euros.

"Es necesario garantizar que las disposiciones reducen las emisiones de Francia o que al menos no perjudican su objetivo de neutralidad de carbono", apunta, recordando la voluntad del Gobierno de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050.

Cuestiona los planes de empleo y formación destinados a la transición a bajo carbono, que considera marginales, y apunta que hay medidas dudosas con un amplio margen de mejora.

En cambio, considera favorable la inversión para salir del transporte y edificios contaminantes, pero cree que otros sectores como la agricultura o los bosques no reciben la consideración que deberían.

Todas las disposiciones del Ejecutivo deberían estar acompañadas por políticas no presupuestarias estructurales, inscritas en la perspectiva de toda la próxima década, "crucial en la puesta en marcha de las estructuras necesarias para lograr la neutralidad".

Las recomendaciones del Alto Consejo por el Clima llegan un día después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, propusiera este lunes la organización de un referéndum para incluir en la Constitución francesa la preservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.